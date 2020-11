Vir­tu­el­les „Best of 20“ – musi­ka­li­scher Rück­blick auf 20 Jah­re WAT-Bene­fiz­kon­zer­te ab sofort online. „AIDS – das Wort heißt auch…

Bam­berg: Stadt­ge­stal­tungs­bei­rat berät über Bau­vor­ha­ben und…

Fach­gre­mi­um tagt am 23. Novem­ber per Video­kon­fe­renz Drei Bau­vor­ha­ben wer­den am kom­men­den Mon­tag (23.11.2020) im Stadt­ge­stal­tungs­bei­rat (SGB) bera­ten. Da das…