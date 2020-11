BAY­REUTH. Ein ver­däch­ti­ger Gegen­stand vor einem Super­markt in der Bay­reu­ther Alt­stadt hielt am Don­ners­tag­nach­mit­tag die Ein­satz­kräf­te in Atem. Aus Sicher­heits­grün­den wur­de der Bereich vor­sorg­lich abge­sperrt, bis Spe­zia­li­sten gegen 18.30 Uhr Ent­war­nung geben konnten.

Ein Paket­zu­stel­ler ent­deck­te kurz nach 14.30 Uhr den uhr­ähn­li­chen Gegen­stand hin­ter einer Pack­sta­ti­on im Außen­be­reich eines Super­mark­tes in der Justus-Lie­big-Stra­ße. Nach­dem von die­sem Gegen­stand aus Kabel in die Pack­sta­ti­on führ­ten, infor­mier­te der Zeu­ge umge­hend die Poli­zei. Aus Sicher­heits­grün­den sperr­ten meh­re­re Poli­zei­strei­fen unter Ein­satz­lei­tung der Bay­reu­ther Stadt­in­spek­ti­on den Bereich in einem Radi­us von etwa 100 Metern rund um den Auf­fin­de­ort aus Sicher­heits­grün­den ab. Hier­zu wur­den die Bewoh­ner der umlie­gen­den Gebäu­de auf­ge­for­dert, ihre Woh­nun­gen zu ver­las­sen. Eben­so wur­den die im Sicher­heits­ra­di­us befind­li­chen Laden­ge­schäf­te und Fir­men geschlos­sen. Im ein­set­zen­den Fei­er­abend­ver­kehr kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Alar­mier­te Spe­zia­li­sten der Tech­ni­schen Son­der­grup­pe des Baye­ri­schen Lan­des­kri­mi­nal­am­tes über­prüf­ten den ver­däch­ti­gen Gegen­stand. Kurz vor 18.30 Uhr öff­ne­ten die Exper­ten mit spe­zi­el­lem tech­ni­schem Gerät den Gegen­stand und konn­ten Ent­war­nung geben. Es befand sich dar­in jedoch kein gefähr­li­cher Inhalt. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth über­nahm die Ermitt­lun­gen. Ins­ge­samt befan­den sich über 120 Ein­satz­kräf­te von Poli­zei, Feu­er­wehr und Ret­tungs­dienst am Ein­satz­ort. Die Absperr­maß­nah­men konn­ten gegen 18.45 Uhr wie­der auf­ge­ho­ben werden.