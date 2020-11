Aus­gleichs­zah­lun­gen für Biber­schä­den 2019 – deut­li­che Stei­ge­rung ab 2021!

Ziel des Baye­ri­schen Biber­ma­nage­ments ist es, einen gün­sti­gen Erhal­tungs­zu­stand des Bibers zu erhal­ten und scha­dens­be­ding­te Kon­flik­te mög­lichst zu ver­hin­dern bzw. zu mini­mie­ren. In Kon­flikt­be­rei­chen sol­len vier Säu­len die Akzep­tanz bei den Betrof­fe­nen ver­bes­sern. Die vier Säu­len sind 1) die Infor­ma­ti­on der Betrof­fe­nen durch Kreis­ver­wal­tungs­be­hör­den, 2) Biber­be­ra­ter und Biber­ma­na­ger, 3) prä­ven­ti­ve und zum Teil för­der­fä­hi­ge Maß­nah­men und schließ­lich 4) Ausgleichszahlungen.

Im Jahr 2019 ent­stand in Bay­ern rund 666.684 € aner­kann­ter Scha­den durch den Biber. Bei zur Ver­fü­gung ste­hen­den Mit­teln i.H.v. 450.000 € kann bay­ern­weit eine Aus­gleichs­quo­te von etwa 67 % Pro­zent erreicht wer­den, was einer bay­ern­wei­ten Sum­me von rund 449.998 € ent­spricht. „Die­ses Geld ist ele­men­tar, um vor Ort für Akzep­tanz zu sor­gen“, erklärt Staats­mi­ni­ster Thor­sten Glau­ber (Freie Wäh­ler, Pinz­berg). Ab dem 1. Janu­ar 2021 ste­hen dann sogar 100.000 € mehr zur Ver­fü­gung, um Biber­schä­den aus­zu­glei­chen. „Für die­se Auf­stockung kämp­fen wir als Freie Wäh­ler Frak­ti­on seit lan­ger Zeit. Es ist ein wich­ti­ges Signal vor Ort und für die Betrof­fe­nen, dass wir Sie tat­kräf­tig in ihrer täg­li­chen Arbeit unter­stüt­zen möch­ten“, erklärt Glau­ber wei­ter. Tat­säch­lich läge die Aus­gleichs­quo­te für die aktu­el­len Biber­schä­den aus dem Jahr 2019 bei Mit­teln i.H.v. 550.000 € bei ca. 82 % (ca. 549.994 €).

Nach Ober­fran­ken flie­ßen ins­ge­samt rund 19.950 € Scha­dens­aus­gleich. Die aner­kann­te Scha­dens­sum­me für das Jahr 2019 lag bei rund 29.556 €. In den Land­kreis Forch­heim geht die höch­ste Sum­me (rund 8425 €), gefolgt vom Land­kreis Lich­ten­fels (rund 6686 €) und dem Land­kreis Bay­reuth (rund 2577 €).

Ober­fran­ken

Landratsamt/​Stadt Aner­kann­te Scha­den­sum­me 2019 Aktu­el­ler Schadensausgleich Theo­re­ti­scher Scha­dens­aus­gleich ab 2021 Bam­berg (Lkr.) 1.313,00 € 886,25 € 1.083,19 € Bay­reuth (Lkr.) 3.818,28 € 2.577,26 € 3.149,97 € Coburg (Lkr.) 944,80 € 637,72 € 779,43 € Forch­heim 12.482,69 € 8.425,57 € 10.297,84 € Hof (Lkr.) 0,00 € 0,00 € 0,00 € Kro­nach 0,00 € 0,00 € 0,00 € Kulm­bach 1.092,00 € 737,08 € 900,87 € Lich­ten­fels 9.905,92 € 6.686,30 € 8.172,09 € Wun­sie­del i. F. 0,00 € 0,00 € 0,00 € Bam­berg (St.) 0,00 € 0,00 € 0,00 € Bay­reuth (St.) 0,00 € 0,00 € 0,00 € Coburg (St.) 0,00 € 0,00 € 0,00 € Hof (St.) 0,00 € 0,00 € 0,00 € Gesamt 29.556,69 € 19.950,18 € 24.383,39 €