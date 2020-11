Die Wer­be­agen­tur typo​.ONE aus Forch­heim-Reuth (ehe­mals Typo­stu­dio Groh­ganz) und der bekann­te Land­schafts­fo­to­graf Mar­tin Glas („Der Hei­mat­fo­to­graf“, bekannt von Insta­gram und Forch­heimshots) brach­ten in die­sem Jahr erst­mals einen gemein­sa­men Kalen­der mit 13 Moti­ven her­aus. Die­ser ist qua­dra­tisch im For­mat 29,7 x 29,7 cm und fasst 14 Sei­ten mit teil­wei­se außer­ge­wöhn­li­chen Ansich­ten auf die Königs­stadt. Er ist in der Bücher­stu­be an der Mar­tins­kir­che, dem Blau­en Stäf­fa­la in der Wie­sent­stra­ße sowie bei typo​.ONE selbst in der Ehren­bürg­stra­ße 11 in Reuth erhält­lich. Außer­dem ist er auch mit eige­nem Logo indi­vi­dua­li­sier­bar und kann so von Fir­men als Kun­den­ge­schenk zu Weih­nach­ten ver­wen­det werden.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen dazu unter 09191–80935 oder per Mail an info@​typo.​one