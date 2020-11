Pünkt­lich am Frei­tag, den 20. Novem­ber um 16 Uhr, erstrahlt die Erlan­ger Innen­stadt in vor­weih­nacht­li­chem Glan­ze, denn dann wer­den die Schal­ter für den Start der Weih­nachts­be­leuch­tung umge­legt. Sie ist eine Kon­stan­te in der Vor­weih­nachts­zeit, deren Durch­füh­rung jähr­lich vom City-Manage­ment Erlan­gen geplant wird. Die­ses Jahr über­nimmt die Stadt Erlan­gen zusätz­li­chen zur Grund­in­ve­sti­ti­on auch den Anteil der Erlan­ger Betrie­be in der Innen­stadt, die in den Vor­jah­ren das Gemein­schafts­pro­jekt finan­zi­ell unter­stützt haben.

Jähr­lich lädt das City-Manage­ment Gewe­be­trei­ben­de, Dienst­lei­ster und Gastro­no­men der Innen­stadt ein, sich finan­zi­ell an der Weih­nachts­be­leuch­tung zu betei­li­gen. Die­ses Jahr ist alles anders, was jedoch nicht die Pla­nun­gen zur Umset­zung der Weih­nachts­be­leuch­tung brem­sen soll­te. Die Stadt Erlan­gen springt für ihre Erlan­ger Betrie­be ein, denn auf deren Spon­so­ring woll­te das City-Manage­ment auf­grund des coro­nabe­ding­ten Umsatz­ein­bruchs in 2020 ver­zich­ten. „Unser finan­zi­el­ler Zuschuss ist ein Zei­chen der Soli­da­ri­tät für unse­re Betrie­be, die die­ses Jahr einer Aus­nah­me­si­tua­ti­on aus­ge­setzt sind. Unse­re Stadt soll 2020 den­noch leuch­ten, des­we­gen sprin­gen wir ihnen zur Sei­te.“, meint Dr. Flo­ri­an Janik, Ober­bür­ger­mei­ster der Stadt Erlan­gen. Dank des 5–Punkte-Sonderprogramms „erlan­gen­ER­le­ben“ kann die Weih­nachts­be­leuch­tung so aus dem Innen­stadt­son­der­fonds finan­ziert werden.

Über 15.000 Licht­ele­men­te kom­men in der Haupt­stra­ße, der Nürn­ber­ger Stra­ße und dem Mar­tin-Luther-Platz zum Ein­satz. Allei­ne die 26 Über­span­nun­gen mit jeweils 5 LED-Ster­nen­or­na­men­te sor­gen in der Haupt­stra­ße für eine vor­weih­nacht­li­che Atmo­sphä­re. Damit nicht unnö­tig Strom ver­braucht wird, sind die­ses Jahr die Schalt­zei­ten wie bereits in den Vor­jah­ren opti­miert wor­den. Immer von Mon­tag bis Sonn­tag, von 16 bis 21 Uhr, erleuch­ten die Erlan­ger Stra­ßen­zü­ge. Erst im ver­gan­ge­nen Jahr wur­de die LED-Tech­nik auf den neue­sten Stand gebracht und mit einem noch spar­sa­me­ren LED-System ersetzt. „Bereits 2009 haben wir die damals schon 38 Jah­re alte Weih­nachts­be­leuch­tung auf LED umge­stellt. Indem wir die­ses Jahr die Schalt­zei­ten ver­kür­zen, pas­sen wir uns an aktu­el­le Gege­ben­hei­ten an und möch­ten so auf einen unnö­ti­gen Strom­ver­brauch ver­zich­ten.“, betont Chri­sti­an Frank, Vor­stand des City-Manage­ments Erlangen.

Zusätz­lich sind in der Woche vom 10. bis 12. Novem­ber bereits die Weih­nachts­bäu­me, die jeweils aus frän­ki­schen Wäl­dern stam­men, an den mar­kan­ten Plät­zen Huge­not­ten­platz, Mar­tin-Luther-Platz und Rat­haus­platz auf­ge­stellt und reich­hal­tig geschmückt worden.