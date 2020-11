Coro­na macht es unum­gäng­lich: Das tra­di­tio­nel­le STWB Bro­se Bam­berg Feri­en­camp soll im kom­men­den Jahr nicht wie gewohnt zu Ostern statt­fin­den, son­dern in der zwei­ten Pfingst­fe­ri­en­wo­che, vom 31. Mai bis zum 3. Juni 2021. Anmel­dun­gen sind ab 1. Febru­ar möglich.

Zum elf­ten Mal wol­len die Stadt­wer­ke Bam­berg und Bro­se Bam­berg e.V. berufs­tä­ti­gen Eltern eine pro­fes­sio­nel­le Feri­en­be­treu­ung bie­ten – ob sie statt­fin­den kann, ist maß­geb­lich vom Ver­lauf der Coro­na-Pan­de­mie abhän­gig. „Mit der Ver­le­gung in die Pfingst­fe­ri­en wol­len wir Zeit gewin­nen – und haben zudem die Mög­lich­keit, mit den Kin­dern noch mehr Zeit drau­ßen an er fri­schen Luft zu ver­brin­gen“, sagt Camp­lei­ter Seba­sti­an Böhn­lein, der beim neun­ma­li­gen Deut­schen Mei­ster für Schul- und Brei­ten­sport und für Sozia­les ver­ant­wort­lich ist: „Wir hof­fen, dass die Pan­de­mie­si­tua­ti­on bis dort­hin soweit unter Kon­trol­le ist, dass das Camp ohne Ein­schrän­kun­gen durch­ge­führt wer­den kann. Denn, auch das ist und bleibt klar: Die Gesund­heit aller steht an erster Stel­le und hat höch­ste Prio­ri­tät. Daher behal­ten wir uns auch eine Absa­ge des Camps vor, soll­ten die Rah­men­be­din­gun­gen eine gefahr­lo­se Durch­füh­rung nicht ermöglichen.“

Bei dem geplan­ten Feri­en­camp vom 31. Mai bis zum 3. Juni 2021 kön­nen sich 120 Kin­der zwi­schen sie­ben und 14 Jah­ren auf Bas­ket­ball­trai­ning, inter­es­san­te Work­shops und span­nen­de Exkur­sio­nen freu­en. Die Eltern kön­nen sich dank der guten Aus­bil­dung und lang­jäh­ri­gen Erfah­rung der Bro­se Bam­berg Jugend­trai­ner auf eine pro­fes­sio­nel­le Betreu­ung ihrer Kin­der ver­las­sen. Anmel­de­be­ginn für die elf­te Auf­la­ge der Feri­en­be­treu­ung ist am 1. Febru­ar 2021, alle Infos unter www​.stadt​wer​ke​-bam​berg​.de/​f​e​r​i​e​n​c​amp