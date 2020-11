Von Sei­ten der SPD Kreis­tags­frak­ti­on Bam­ber­ger Land wird der Stadt Bam­berg im Hin­blick auf das IGZ in der Kro­nacher Stra­ße “Rosi­nen­picke­rei”. In einem Antrag an das Land­rats­amt Bam­berg for­dert die Frak­ti­on durch Initia­tor Micha­el Bergrab und Jonas Merz­ba­cher die Ein­füh­rung einer neu­en Struk­tur bei den Regionawerken.

Den gan­zen Antrag der SPD-Kreis­tags­frak­ti­on gibt es hier nachzulesen:

2020_​13_​11_​Antrag_​Regionalwerke