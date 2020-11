Im Alten- und Pfle­ge­heim „Haus am Klo­ster­hof“ der Dia­ko­nie Hoch­fran­ken in Hof sind sie­ben wei­te­re Fäl­le auf­ge­tre­ten. Nach­dem bereits am Wochen­en­de ein Bewoh­ner posi­tiv auf das Coro­na-Virus gete­stet wor­den war, wur­de infol­ge des­sen die gesam­te Wohn­grup­pe sowie das Per­so­nal gete­stet. Die­se Tests erga­ben, dass sechs wei­te­re Bewoh­ner der Wohn­grup­pe sowie ein Mit­ar­bei­ter Coro­na-posi­tiv sind. Der Wohn­be­reich mit ins­ge­samt 38 Bewoh­nern wur­de ab Bekannt­wer­den des ersten Falls iso­liert. Nun wird die kom­plet­te Ein­rich­tung mit ins­ge­samt 141 Bewoh­nern und 140 Mit­ar­bei­tern getestet.