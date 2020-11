Bio­ab­fäl­le kön­nen in der Ton­ne festfrieren

Die Abfall­wirt­schaft des Land­krei­ses Bam­berg macht dar­auf auf­merk­sam, dass es bei jetzt wie­der eisi­gen Nach­tem­pe­ra­tu­ren beson­ders wich­tig ist, sich um die Bio­ton­ne zu küm­mern, denn bei stren­gem Frost kann der orga­ni­sche Inhalt festfrieren.

Dies kommt vor allem dann vor, wenn die brau­ne Ton­ne bereits am Vor­abend über Nacht zur Lee­rung bereit­ge­stellt wird. Ist der Bio­ab­fall ein­ge­fro­ren, ver­su­chen die Mit­ar­bei­ter der Ent­sor­gungs­fir­ma mit Hil­fe der Fahr­zeug­schüt­tung den Inhalt der Bio­ton­ne locker zu rütteln.

Manch­mal las­sen sich die Behäl­ter jedoch trotz erhöh­ter Bemü­hun­gen nicht voll­stän­dig lee­ren, denn die Müll­wer­ker kön­nen die Gefä­ße nicht belie­big oft und hef­tig an der Schüt­tung anschla­gen. Gera­de bei Minus­gra­den besteht das Risi­ko, dass die Kunst­stoff­be­häl­ter dadurch Ris­se bekom­men. So kann es lei­der vor­kom­men, dass nicht voll­stän­dig geleer­te Behäl­ter zurück­blei­ben müssen.

Damit es nicht so weit kommt, ist es wich­tig, die brau­ne Ton­ne wäh­rend der Frost­pe­ri­ode in einer Gara­ge, einem Schup­pen oder zumin­dest an einer wind­ge­schütz­ten Haus­wand auf­zu­stel­len. Wird sie erst am Tag der Lee­rung an die Stra­ße gestellt, ist die Wahr­schein­lich­keit des Fest­frie­rens gerin­ger. Aller­dings besteht nicht bei jedem die­se Möglichkeit.

Daher hat die Abfall­be­ra­tung eini­ge Tipps für den Umgang mit der Bio­ton­ne in der kal­ten Jahreszeit:

Wich­tig­ster Grund­satz: Mög­lichst wenig Flüs­sig­keit in die Bio­ton­ne! Feuch­te Bio­ab­fäl­le (z.B. Kaf­fee­fil­ter) des­halb in der Küche abtrop­fen und antrock­nen lassen.

Kom­po­stier­ba­re Abfäl­le nicht lose in die Ton­ne wer­fen. Ent­we­der in Zei­tungs­pa­pier ein­wickeln oder in Papier­tü­ten sam­meln, dadurch wird über­schüs­si­ge Feuch­tig­keit gebunden.

Zudem eig­net sich das Mischen mit trocke­nen Gar­ten­ab­fäl­len gut, um Feuch­tig­keit zu reduzieren.

Abhil­fe gegen das Fest­frie­ren der orga­ni­schen Abfäl­le schafft eben­falls das Aus­le­gen der Bio­ton­ne mit etwas Pap­pe oder zusam­men­ge­knüll­tem Zeitungspapier.

Äste und ande­re Bio­ab­fäl­le, die sich in der Ton­ne ver­kei­len könn­ten, bit­te vor­her zer­klei­nern. Außer­dem kann das zu star­ke Ver­dich­ten von Bio­ab­fäl­len eine voll­stän­di­ge Lee­rung der Bio­ton­ne erschwe­ren. Beson­de­re Vor­sicht ist in die­sem Zusam­men­hang mit nas­sem Laub gebo­ten, dass beson­ders leicht in der Bio­ton­ne festfriert.

Sitzt der Inhalt der Bio-Ton­ne am Tag der Ent­lee­rung trotz­dem fest, soll­te man ver­su­chen, ihn mit einem Besen­stiel oder Spa­ten auf­zu­lockern, damit die Bio­ab­fäl­le aus der Ton­ne rut­schen kön­nen. Dies ist nicht Auf­ga­be der Mit­ar­bei­ter des Ent­sor­gers, son­dern des­je­ni­gen, der die Ton­ne nutzt. Damit gel­ten im Land­kreis Bam­berg die glei­chen Rege­lun­gen wie auch in ande­ren baye­ri­schen Städ­ten und Land­krei­sen, in denen eine Bio­ton­ne ange­bo­ten wird.

Bei Fra­gen zur Abfall­wirt­schaft steht die Abfall­be­ra­tung des Land­krei­ses unter fol­gen­den Tele­fon­num­mern ger­ne zur Ver­fü­gung: 0951/85–706 oder 85–708