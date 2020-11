Die füh­ren­de Platt­form zur För­de­rung von Bezie­hun­gen auf höch­ster Füh­rungs­ebe­ne nimmt im Okto­ber in Deutsch­land den Betrieb auf. Mit Stand­or­ten in Osna­brück, Mün­chen, Wies­ba­den und Herzogenaurach.

Cor­po­ra­te­Con­nec­tions wur­de 2018 als Spin-Off von Busi­ness Net­work Inter­na­tio­nal initi­iert, das über 35 Jah­re Erfah­rung im Busi­ness Net­wor­king ver­fügt. Ab sofort gibt es auch für Ent­schei­dungs­trä­ger in Deutsch­land die Mög­lich­keit, an die­ser Orga­ni­sa­ti­on teil­zu­neh­men. Die natio­na­le und inter­na­tio­na­le Ver­net­zung von Geschäfts­füh­rern und Gesell­schaf­tern grö­ße­rer Unter­neh­men ist hier­bei nur einer der Nut­zen für die Teilnehmer.

„Die aktu­el­le COVID-19-Pan­de­mie zeigt, wie wert­voll gegen­sei­ti­ge Hil­fe defi­ni­tiv ist. Auf wirt­schaft­li­cher und mensch­li­cher Ebe­ne. Mit Cor­po­ra­te­Con­nec­tions haben Unter­neh­mer eine wich­ti­ge Orga­ni­sa­ti­on als wert­vol­le Unter­stüt­zung an ihrer Sei­te, um ihre Geschäfts­fel­der aus­zu­bau­en, die loka­le Wirt­schaft zu stär­ken und in über 70 Län­dern neue Kon­tak­te zu knüp­fen. Damit eng ver­bun­den, geht es um die Siche­rung von Arbeits­plät­zen in Deutsch­land“, erklärt Peter Kai­ser, der Forch­hei­mer Unter­neh­mer, der für den regio­na­len Auf­bau ver­ant­wort­lich zeichnet.

Erfah­rungs­aus­tausch durch regel­mä­ßi­ge und struk­tu­rier­te Treffen

Mit­glie­der bei Cor­po­ra­te­Con­nec­tions unter­stüt­zen sich gegen­sei­tig beim Auf­bau von Geschäfts­be­zie­hun­gen, beim per­sön­li­chen und geschäft­li­chen Wachs­tum und gene­rie­ren für ein­an­der die rich­ti­gen Kon­tak­te und Emp­feh­lun­gen. Der per­ma­nen­te Know-how-Trans­fer erfolgt durch regel­mä­ßi­ge per­sön­li­che und struk­tu­rier­te Tref­fen und dem dabei statt­fin­den­den gegen­sei­ti­gen Erfah­rungs­aus­tausch auf Augenhöhe.

Wer kann bei Cor­po­ra­te­Con­nec­tions mitmachen?

Teil des welt­wei­ten Netz­werks Cor­po­ra­te­Con­nec­tions kön­nen Geschäfts­füh­rer, Füh­rungs­kräf­te und Gesell­schaf­ter von Unter­neh­men sein, deren Umsatz mindestens

5 Mio. € pro Jahr beträgt.

Wei­te­re Stand­or­te fol­gen 2021

Den vier Stand­or­ten Osna­brück, Mün­chen, Wies­ba­den, Her­zo­gen­au­rach wer­den 2021 wei­te­re Städ­te flä­chen­deckend in Deutsch­land fol­gen. Inter­es­sier­te Unter­neh­mer kön­nen sich direkt an Cor­po­ra­te­Con­nec­tions unter germany@​corporateconnections.​com wen­den. „Wir sind gera­de in inten­si­ven Gesprä­chen mit Inter­es­sen­ten in Deutsch­land. Wir wer­den das Netz­werk Jahr für Jahr auf über 40 Stand­or­te mit mehr als 2.000 Füh­rungs­per­sön­lich­kei­ten aus­bau­en, damit Unter­neh­men und ihre Füh­rungs­kräf­te noch erfolg­rei­cher wer­den. Davon bin ich über­zeugt, dafür bren­ne ich und ich weiß, wel­che groß­ar­ti­gen Rah­men­be­din­gun­gen wir mit Cor­po­ra­te­Con­nec­tions Unter­neh­men in Deutsch­land bie­ten kön­nen. Außer­dem set­zen wir gera­de jetzt in COVID-19-Zei­ten ein star­kes Zei­chen, neue Wege zu gehen“, so Harald Lais, Geschäfts­füh­ren­der Gesell­schaf­ter von CorporateConnections.