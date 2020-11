Die­se Woche hält zwei Spie­le für Bro­se Bam­berg bereit.

Am Don­ners­tag um 19 Uhr trifft Bro­se in hei­mi­scher Are­na auf die NINERS Chem­nitz. Die Neu­ter­mi­nie­rung wur­de nötig, da sich eini­ge Spie­ler des Geg­ners auf­grund posi­ti­ver Coro­nabe­fun­de in Qua­ran­tä­ne befan­den und daher nicht wie geplant am ver­gan­ge­nen Sams­tag zum 2. Spiel­tag der easy­Credit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga in Bam­berg antre­ten konnten.

Auf­grund der Ver­le­gung auf den kom­men­den Don­ners­tag fin­det das Auf­ein­an­der­tref­fen mit den Crails­heim Mer­lins nicht wie ursprüng­lich geplant am Frei­tag (20.11.), son­dern erst am Sonn­tag (22.11.) um 20.30 Uhr statt.

Bei­de Spie­le wer­den wie gewohnt live und exklu­siv auf Magen­t­aS­port zu sehen sein.