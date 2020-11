Land­kreis Wunsiedel:

Der Land­kreis mel­det heu­te 7 neue Fäl­le (gestern waren es 14 neue Fäl­le); damit sind 123 Per­so­nen erkrankt, 913 gel­ten als gene­sen. Seit Beginn der Pan­de­mie wur­den 1083 Per­so­nen posi­tiv auf das Virus gete­stet; 47 sind verstorben.

Ein aktu­el­ler Fall betrifft eine 5.Klasse des Lui­sen­burg Gym­na­si­ums in Wun­sie­del. Dort wur­de ein Schü­ler posi­tiv gete­stet; 30 Schü­le­rin­nen und Schü­ler sowie neun Lehr­kräf­te sind davon betrof­fen. Alle Kon­takt­per­so­nen wur­den ermit­telt, befin­den sich in Qua­ran­tä­ne und wur­den teil­wei­se bereits getestet.

Stadt und Land­kreis Bayreuth:

Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz beträgt im Land­kreis 86,81 und in der Stadt Bay­reuth 74,88. Als gene­sen gel­ten 632 Per­so­nen aus dem Land­kreis und 462 aus der Stadt, dar­un­ter sowohl Per­so­nen, die mit typi­scher Sym­pto­ma­tik erkrankt gewe­sen waren, aber auch sol­che, bei denen trotz feh­len­der Krank­heits­zei­chen ein posi­ti­ver Test auf CoV‑2 vor­ge­le­gen hat­te. Im Land­kreis sind heu­te 159 und in der Stadt Bay­reuth 146Personen nach­weis­lich mit dem Coro­na-Virus CoV‑2 infi­ziert. Ins­ge­samt 14 Pati­en­ten, davon zwölf aus Stadt und zwei aus dem Land­kreis Bayreuth,werden sta­tio­när in einer Kli­nik wegen COVID-19 behan­delt. 28 Pati­en­ten aus dem Land­kreis sowie zwölf aus der Stadt Bay­reuth sind bis­her an den Fol­gen der Infek­ti­ons­krank­heit COVID-19 ver­stor­ben. Seit Aus­bruch der Pan­de­mie wur­den ins­ge­samt im Land­kreis 819 und in der Stadt Bay­reuth 620 Per­so­nen posi­tiv auf die­ses Coro­na-Virus getestet.

Land­kreis Kronach: