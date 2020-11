Hof, 12.11.2020 – Für Schü­le­rin­nen und Schü­ler, die sich infor­mie­ren möch­ten, was sie nach Abitur oder Fach­ab­itur machen kön­nen, bie­tet die Hoch­schu­le Hof erst­mals einen rein digi­ta­len Stu­di­en­in­for­ma­ti­ons­tag an. Am 18. Novem­ber ab 10 Uhr wird man dabei unter dem Mot­to „Stu­di­um KLAR­MA­CHEN” über die unter­schied­li­chen Stu­di­en­an­ge­bo­te der Hoch­schu­le infor­miert. Im Mit­tel­punkt steht zudem das Stu­di­en­mo­dell „hoch­schu­le dual”. Hier­bei kön­nen Inter­es­sier­te mit eini­gen Part­ner­un­ter­neh­men der Hoch­schu­le ins Gespräch kom­men. So kann man – auch in Zei­ten der Coro­na-Pan­de­mie – gut her­aus­fin­den, was am besten zur eige­nen Per­sön­lich­keit passt.

Ob dual oder im Voll­zeit­stu­di­um, die Hoch­schu­le für Ange­wand­te Wis­sen­schaf­ten Hof stellt die Pra­xis in den Fokus, denn die Stu­die­ren­den ver­fü­gen nach ihrem Stu­di­um neben theo­re­ti­schem, vor allem auch über anwen­dungs­be­zo­ge­nes Wis­sen. In Pro­jek­ten und in For­schungs­la­bo­ren erfährt man, wie man sei­ne Ideen wahr­ma­chen kann. Beim Stu­di­en­in­for­ma­ti­ons­tag erwar­ten die Zuse­her kurz­wei­li­ge Infor­ma­ti­ons­vor­trä­ge der ver­schie­de­nen Hoch­schul­fa­kul­tä­ten, infor­ma­ti­ve Vide­os sowie Infor­ma­tio­nen der Stu­di­en­be­ra­tung über Bewer­bungs­ver­fah­ren, Stu­di­en­fi­nan­zie­rung oder auch über ganz prak­ti­sche The­men wie Woh­nen und Frei­zeit. Ein wei­te­rer Pro­gramm­punkt wird die Vor­stel­lung des Stu­di­en­mo­dells „hoch­schu­le dual” durch den zustän­di­gen Ansprech­part­ner, Herrn Prof. Dr. Franz-Xaver Boos, sein. Die Stu­di­en­be­ra­tung und Prof. Dr. Boos ste­hen auch wäh­rend der gesam­ten Ver­an­stal­tung für Rück­fra­gen zur Verfügung.

Das genaue Pro­gramm des Stu­di­en­in­for­ma­ti­ons­ta­ges ist wie auch der Zugangs­code zum Zoom-Mee­ting (Mee­ting-ID: 998 3131 6712 / Pass­wort: 001) im Inter­net unter www​.hof​-uni​ver​si​ty​.de abruf­bar. Mit der Teil­nah­me am Zoom-Mee­ting stim­men Besu­cher der Auf­zeich­nung des Mee­tings zu.

