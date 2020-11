Am Frei­tag, den 20.11.2020 fin­det am neu­en Fried­hof, Forch­heim, eine Trau­er­fei­er für Ster­nen­kin­der statt Herz­lich ein­ge­la­den sind alle Eltern und…

Trau­er­fei­er für “Ster­nen­kin­der” in Forch­heim

Forch­hei­mer Bür­ger­mei­ster legen Kranz nie­der im Geden­ken an die…

Zum Geden­ken an die furcht­ba­ren Gescheh­nis­se in der Pogrom­nacht am 9. Novem­ber 1938 gegen die jüdi­schen Bürger*innen Forch­heims fand am…