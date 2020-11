Neustadt/​Aisch (ots) – Ein bis­lang Unbe­kann­ter hat Don­ners­tag­mit­tag (12.11.2020) einer Frau (41) in Neu­stadt an der Aisch (Land­kreis Neu­stadt an der Aisch-Bad Winds­heim) die Hand­ta­sche zusam­men mit einer Ein­kaufs­ta­sche geraubt. Das Opfer zog sich dabei Ver­let­zun­gen zu.

Nach dem Ein­kau­fen in einem Dis­coun­ter war die 41-Jäh­ri­ge kurz nach 13:00 Uhr zu Fuß in der Otto­stra­ße unter­wegs, als sie unver­mit­telt von einem Unbe­kann­ten umge­sto­ßen wur­de. Der Täter ent­riss ihr die brau­ne Umhän­ge­ta­sche und die Ein­kaufs­tü­te des Dis­coun­ters. Anschlie­ßend flüch­te­te er mit den erbeu­te­ten Taschen. Dar­in befand sich neben per­sön­li­chen Gegen­stän­den und etwas Bar­geld auch unter ande­rem eine neu erwor­be­ne Akku-Bohrmaschine.

Täter­be­schrei­bung:

Alter unbe­kannt, etwa 175–180 cm groß, trug eine Mund-Nasen-Mas­ke, war mit einem schwar­zen Adi­das-Pull­over und einem grau­en Adi­das-Käp­pi bekleidet.

Das Opfer ver­letz­te sich beim Sturz im Gesicht, am Knie und an den Hän­den. Der Ret­tungs­dienst kam zur Begut­ach­tung vor Ort. Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Neu­stadt an der Aisch nah­men den Sach­ver­halt auf. Eine Fahn­dung nach dem Flüch­ti­gen blieb ohne Erfolg. Die wei­te­ren Ermitt­lun­gen hat die Kri­mi­nal­po­li­zei Ans­bach über­nom­men. In die­sem Zusam­men­hang wer­den Zeu­gen, ins­be­son­de­re ein klei­ner Jun­ge, der mög­li­cher­wei­se den Vor­fall beob­ach­tet hat, gebe­ten, sich bei der Poli­zei unter der Ruf­num­mer 0911 2112 – 3333 zu melden.