Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Unfall­flucht bin­nen 20 Minuten

COBURG. Meh­re­re hun­dert Euro Scha­den ver­ur­sach­te ein bis­lang unbe­kann­ter Unfall­fah­rer am Diens­tag­mor­gen im Gewer­be­ge­biet „Lau­te­rer Höhe“ und fuhr ein­fach weg. Die Poli­zei bit­tet um Hinweise.

Nach­dem ein Auto­fah­rer sei­nen Daim­ler der C‑Klasse am Diens­tag­mor­gen auf einem Park­platz in der Nior­ter Stra­ße links neben einem wei­ßen Mer­ce­des Vito abstell­te und zum Ein­kau­fen ging, muss­te er weni­ge Minu­ten spä­ter einen Scha­den an der rech­ten Heck­par­tie fest­stel­len. Offen­bar fuhr der bis­lang unbe­kann­te Unfall­ver­ur­sa­cher zwi­schen 9.45 Uhr und kurz nach 10 Uhr gegen den gepark­ten Daim­ler und ent­fern­te sich von der Unfall­stel­le, ohne sich um den Scha­den in Höhe von min­de­stens 500 Euro zu küm­mern. Der wei­ße Mer­ce­des Vito hat­te ein Cobur­ger Kenn­zei­chen, war mit einem Dop­pel­aus­puff­rohr aus­ge­stat­tet und kommt als Unfall­fahr­zeug in Betracht. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 entgegen.

Auto zer­kratzt

COBURG. Tie­fe Krat­zer im Lack hin­ter­ließ ein unbe­kann­ter Van­da­le von Mon­tag auf Diens­tag an einem gepark­ten Auto im Stadt­teil Creidlitz.

Gegen 7.15 Uhr stell­te der Fahr­zeug­be­sit­zer eines schwar­zen Ford Mon­deo am Diens­tag­mor­gen fest, dass die lin­ke hin­te­re Türe erheb­lich zer­kratzt war. Sein Auto hat­te er am Mon­tag gegen 17.30 Uhr ohne der­ar­ti­ge Schä­den in der Bach­lei­te abge­stellt. Die Poli­zei sucht Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den Täter geben kön­nen, der einen Sach­scha­den von min­de­stens 500 Euro verursachte.

Laden­dieb auf der Flucht von Poli­zei gestoppt

COBURG. „Die Poli­zei kann ich jetzt nicht gebrau­chen!“, waren die Wor­te eines Laden­diebs, der beim Klau­en von Süßig­kei­ten erwischt wur­de und flüch­te­te. Er konn­te wenig spä­ter fest­ge­nom­men werden.

Einen 38-jäh­ri­gen Laden­dieb beob­ach­te­te die Fili­al­lei­te­rin eines Super­mark­tes am Vik­to­ria­brun­nen, als die­ser gegen 15 Uhr eine Packung „Kin­der Maxi King“ in sei­nen Ruck­sack steck­te. Ohne irgend­wel­che Anstal­ten zu machen, pas­sier­te der Mann den Kas­sen­be­reich. Als ihn die Che­fin auf den Dieb­stahl ansprach, hän­dig­te er das Die­bes­gut im Wert von etwas über einem Euro an die Frau aus und flüch­te­te mit dem Wort­laut: „Die Poli­zei kann ich jetzt nicht gebrau­chen!“, umge­hend aus dem Laden. Mit meh­re­ren Strei­fen­wa­gen und mit Unter­stüt­zung eines Poli­zei­hun­de­füh­rers fahn­de­te die Poli­zei nach dem Dieb. Den Lang­fin­ger konn­ten die Beam­ten wenig spä­ter in der Her­ren­gas­se fest­neh­men. Hier gab der Amts­be­kann­te den Dieb­stahl zu. Trotz des gerin­gen Waren­wer­tes muss der 38-jäh­ri­ge Cobur­ger mit einer emp­find­li­chen Stra­fe rechnen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Fahr­rad entwendet

Kro­nach: Aus dem ver­schlos­se­nen Kel­ler­ab­teil eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Ger­hart-Haupt­mann-Stra­ße wur­de Ende letz­ter Woche ein Fahr­rad ent­wen­det. Es han­delt sich um ein Rad der Mar­ke Supe­ri­or, blau/​rosa. Das Rad war mit einem Zusatz­schloss ver­sperrt und hat einen Wert von etwa 360,- Euro. Hin­weis nimmt die Poli­zei Kro­nach unter Tel.: 09261/5030 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Suzu­ki ange­fah­ren und geflüchtet

BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Diens­tag­mit­tag gegen 11.15 Uhr stell­te eine 53-Jäh­ri­ge ihren Suzu­ki auf den Park­platz eines Dis­coun­ters in der Stra­ße See­wie­se ab. Als sie gegen 12.15 Uhr zurück­kehr­te, muss­te sie Schä­den an ihrer Stoß­stan­ge, an dem lin­ken Kot­flü­gel und an ihrer lin­ken Hin­ter­tür fest­stel­len. Die Schä­den belau­fen sich ins­ge­samt auf 1500 Euro. Ein Ver­ur­sa­cher war nicht mehr vor Ort. Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.