Das Land­Schafft­Ener­gie-Bera­tungs­team am Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten Münch­berg lädt herz­lich zur Online-Semi­nar „Strom- und Wär­me­wen­de in Ober­fran­ken“ am 2. Dezem­ber von 10:00–15:30 Uhr ein.

Bei zahl­rei­chen Pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen (PV-Anla­gen) endet bald die im Erneu­er­ba­re-Ener­gien-Gesetz (EEG) fest­ge­schrie­be­ne 20-jäh­ri­ge ‑Ver­gü­tung. Das Semi­nar erläu­tert, wie die­se Anla­gen wirt­schaft­lich wei­ter betrie­ben wer­den kön­nen und was es dabei zu beach­ten gilt. Außer­dem wer­den die Spei­che­rung an selbst erzeug­tem Strom zum stei­gern des Eigen­ver­brauchs­an­teils sowie das erhöh­te Kon­tin­gent von Pho­to­vol­ta­ik-Frei­flä­chen­an­la­gen in benach­tei­lig­ten Gebie­ten in Bay­ern thematisiert.

Im zwei­ten Vor­trag wird der land­wirt­schaft­li­che Betrieb Steu­er Agrar aus Burg­kunst­adt in Ober­fran­ken für sein beson­de­res Enga­ge­ment in der Ener­gie­ef­fi­zi­enz mit der Aus­zeich­nung „Ener­gie­ef­fi­zi­enz in der Land­wirt­schaft“ geehrt.

Beim zwei­ten Vor­trags­block ste­hen die Wär­me­er­zeu­gung mit Holz- und Hack­schnit­zel­hei­zun­gen und das The­ma Hei­zen mit einer Wär­me­pum­pe im Mit­tel­punkt. In den bei­den Vor­trä­gen wird über die Tech­nik, Bau­ar­ten, För­der­mög­lich­kei­ten und Wirt­schaft­lich­keit der Heiz­sy­ste­me infor­miert. Dabei wird aus­führ­lich auf die der­zeit beson­ders lukra­ti­ve staat­li­che För­de­rung von über bis zu 45 % der Kosten beim Aus­tausch einer Ölhei­zung und Umstieg auf eine kli­ma­freund­li­che Holz-Zen­tral­hei­zung eingegangen.

Wäh­rend des gesam­ten Online-Semi­nars kön­nen Fra­gen über die Chat-Funk­ti­on an die Refe­ren­tin­nen und Refe­ren­ten gestellt werden.

Die Teil­nah­me ist wie immer kosten­los. Benö­tigt wird ein PC oder Lap­top mit sta­bi­ler Inter­net­ver­bin­dung. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen, das Pro­gramm sowie das Anmel­de­for­mu­lar fin­den Sie auf der Home­page von Land­Schafft­Ener­gie unte https://​www​.land​schafft​ener​gie​.bay​ern/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​/​w​a​e​r​m​e​w​e​nde