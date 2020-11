Mit Kin­dern auf dem Weg nach Weih­nach­ten, vom 04.–06.12.2020 in der Katho­li­schen Land­volks­hoch­schu­le Feuerstein

Im Advent tun wir vie­les gern, was im ver­blei­ben­den Teil des Jah­res nicht so sehr im Vor­der­grund steht, wie z. B. das Sin­gen. „Lasst uns froh und mun­ter sein“ ist einer der Klas­si­ker im Advent. Egal ob bei Klein oder Groß, die­ses Advents­lied darf kei­nes­falls feh­len. Genau die­ses Lied wird nun bei unse­rem dies­jäh­ri­gen Fami­li­en­ad­vents­wo­chen­en­de den Ton ange­ben. Es erzählt von Brauch­tum und Tra­di­ti­on rund um den Hl. Niko­laus. Er, des­sen Namens­tag am 6.12. gefei­ert wird, wird uns Beglei­ter durch die gemein­sa­men Tage sein: für Gespräch und Aus­tausch, für Lied und Gebet, für Spiel und Spaß wird uns der Lieb­lings­hei­li­ge des Advent aus­rei­chend Stoff und Ideen lie­fern. Zu die­sem ande­ren Advents­wo­chen­en­de laden wir Sie zusam­men mit Ihren Kin­dern an die KLVHS ein. Den Charme und die Schät­ze die­ser ganz beson­de­ren Zeit wol­len wir mit­ein­an­der spü­ren und erle­ben, uns als Fami­lie begeg­nen und stär­ken las­sen und aber auch Zeit für die indi­vi­du­el­len Bedürf­nis­se haben. Wir wer­den daher in Ein­hei­ten für die gan­ze Fami­lie arbei­ten, aber auch in getrenn­ten Grup­pen Eltern und Kin­der zu Wort kom­men las­sen und sie in ihren je eige­nen Sicht­wei­sen unterstützen.

In Zusam­men­ar­beit mit dem Fami­li­en­bund der Katho­li­ken im Erz­bis­tum Bamberg.

Anmel­dung: bis 20.11.2020

Die Kosten betra­gen 133,00 € pro Erwach­se­ner, 43,00 € für das erste Kind, 33,00 € für das zwei­te Kind, 18,00 € für jedes wei­te­re Kind, die Gebüh­ren ent­hal­ten die Kurs­ko­sten, Über­nach­tung und Voll­ver­pfle­gung in Bio-Qua­li­tät (EG-Kon­troll­num­mer DE-ÖKO-006).

Nähe­re Infor­ma­tio­nen unter: Katho­li­sche Land­volks­hoch­schu­le Feu­er­stein, 91320 Eber­mann­stadt, Tel. 09194 73630 oder e‑Mail: zentrale@​klvhs-​feuerstein.​de.