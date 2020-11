Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Kenn­zei­chen­dieb­stahl

BAM­BERG. In der Cobur­ger Stra­ße wur­den zwi­schen Frei­tag, 06.11.2020, und Sonn­tag, 08.11.2020, von einem dort gepark­ten Fahr­zeug die bei­den roten Kenn­zei­chen BA – 06009 gestohlen.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Bam­berg-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Dach­ein­deckung ille­gal entsorgt

Egloff­stein – In den letz­ten Wochen wur­den von Unbe­kann­ten über 50 asbest­fa­ser­hal­ti­ge Well­ze­ment­plat­ten am Weg­rand in einem Wald zwi­schen Affal­ter­thal und Gschwand uner­laubt ent­sorgt. Die Ermitt­lun­gen wei­sen auf eine über­re­gio­nal täti­ge Dach­decker­ban­de hin, die meist inner­halb eines Tages zum Fest­preis vor allem Scheu­nen, Gara­gen und Stäl­le neu ein­deckt. Die ille­ga­le Ent­sor­gung des gefähr­li­chen Abfalls stellt hier­bei eine Straf­tat dar. Wer kann der Poli­zei Hin­wei­se zu einem erst kürz­lich in der Nähe neu ein­ge­deck­tem, ca. 100 m² gro­ßen Dach geben, wel­ches zuvor mit Well­ze­ment­plat­ten ein­ge­deckt war? Wem wur­den sol­che Arbei­ten an der Haus­tü­re ange­bo­ten? Hin­wei­se bit­te an die Was­ser­schutz­po­li­zei­grup­pe Bam­berg unter 0951/9129–590.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Nach Streit in Ausnüchterungszelle

Weil er einem Platz­ver­weis kei­ne Fol­ge lei­ste­te, wur­de Sams­tag­nacht ein Mann in Gewahr­sam genommen.

Der 43-jäh­ri­ge Mann aus Bay­reuth war bei einer Bekann­ten im Stadt­teil Kreuz zu Besuch. Im Lau­fe des Abends kam es zum Streit, wes­halb die Poli­zei wegen Hil­fe­ru­fen aus der Woh­nung der Frau alar­miert wur­de. Eine Strei­fen­be­sat­zung der PI Bay­reuth-Stadt konn­te den Streit schlich­ten. Der Mann muss­te die Woh­nung ver­las­sen und erhielt einen Platz­ver­weis. Als der ange­trun­ke­ne Mann bereits zwei Minu­ten spä­ter erneut in die Woh­nung sei­ner Bekann­ten woll­te, wur­de er in Gewahr­sam genom­men und in einer Haft­zel­le ausgenüchtert.

Schran­ke beschädigt

In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag ver­ur­sach­ten Unbe­kann­te am Park­platz der Agen­tur für Arbeit Scha­den in Höhe von ca. 1000 Euro.

In die­sem Zeit­raum wur­de die Schran­ke an der Ein­fahrt zu den Park­plät­zen mas­siv ver­bo­gen. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die PI Bayreuth-Stadt

unter Tel.: 0921/506‑2130 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Son­sti­ges

FORCH­HEIM. Am Sams­tag­abend gegen 20:45 Uhr stell­te eine 39-Jäh­ri­ge ihren Audi unbe­schä­digt am Bahn­hofs­platz ab. Als sie am Sonn­tag­mit­tag gegen 12:30 Uhr dort­hin zurück­kehr­te, muss­te sie fest­stel­len, dass ein bis­lang unbe­kann­ter Täter die Wind­schutz­schei­be des Pkw´s ein­ge­wor­fen hat­te. Es ent­stand ein Scha­den von ca. 1.100,– Euro. Wer ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen machen konn­te, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen, Tele­fon: 09191/7090–0.