Ver­bot des Außer-Haus-Ver­kaufs von Alko­hol im Sand­ge­biet an den Wochen­en­den und Mas­ken­pflicht an stark fre­quen­tier­ten Plät­zen Bam­bergs gel­ten erneut ab 10. Novem­ber / Gel­tungs­be­reich wird ausgeweitet

Ab dem mor­gi­gen Diens­tag (10.11.) gilt in der Bam­ber­ger Alt­stadt wie­der ein Ver­bot des Außer-Haus-Ver­kaufs von Alko­hol an den Wochen­en­den ab 20 Uhr sowie eine Mas­ken­pflicht an stark fre­quen­tier­ten Plät­zen in Bam­bergs Innen­stadt. Der Gel­tungs­be­reich wur­de erwei­ter­te um die Luit­pold­stra­ße (ab Lud­wig­stra­ße bis Ein­mün­dung Obe­re König­stra­ße) sowie die Obe­re König­stra­ße (ab Ein­mün­dung Luit­pold­stra­ße bis Ket­ten­brück­stra­ße). Die ent­spre­chen­de All­ge­mein­ver­fü­gung tritt am 10. Novem­ber in Kraft. Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp über­ein­stim­mend: „Wir sind jetzt an einem ent­schei­den­den Punkt, ob wir die Ver­brei­tung des Coro­na­vi­rus wei­ter ein­däm­men kön­nen oder sich das Virus unkon­trol­liert aus­brei­tet, was dann wesent­lich dra­sti­sche­re Maß­nah­men nach sich zie­hen würde. ”

Die Stadt zieht damit die kon­se­quen­te Schluss­fol­ge­rung aus dem stei­gen­den Infek­ti­ons­ge­sche­hen in den ver­gan­ge­nen Wochen. Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke: „Es besteht unmit­tel­ba­rer Hand­lungs­be­darf, so dass eine neue All­ge­mein­ver­fü­gung erlas­sen wird, die bis ein­schließ­lich 30. Novem­ber 2020 gilt.“ Nur mit einer sol­chen Maß­nah­me kön­ne den Anfor­de­run­gen des Infek­ti­ons­schut­zes genü­ge getan wer­den. Ange­sichts der bun­des­weit stei­gen­den Coro­na-Zahl sei „Rück­sicht­nah­me ober­stes Gebot“, so Starke.

Die All­ge­mein­ver­fü­gung gilt neben den Vor­ga­ben der 8. Baye­ri­schen Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung und unter­sagt ab sofort wie­der den Ver­kauf und die Abga­be von alko­ho­li­schen Geträn­ken inner­halb des Gel­tungs­be­reichs (Sand­ge­biet, Unte­re Brücke, Obe­re Brücke, Obst­markt und Gabel­mann) ab 20.00 Uhr von Frei­tag auf Sams­tag und von Sams­tag auf Sonn­tag sowie vor einem gesetz­li­chen Fei­er­tag. Der Gel­tungs­be­reich für die Mas­ken­pflicht wur­de zudem erwei­tert. Die davon betrof­fe­nen Gebie­te fin­den Sie unter: www​.stadt​.bam​berg​.de/​c​o​r​ona unter „Doku­men­te“.