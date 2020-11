BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Hoher Sach­scha­den ent­stand beim Brand eines leer­ste­hen­den Wohn­hau­ses Don­ners­tag­nacht in Burg­kunst­adt. Die Ein­satz­kräf­te waren mit einem Groß­auf­ge­bot vor Ort.

Gegen 23.20 Uhr erhielt die Inte­grier­te Leit­stel­le Coburg die Mit­tei­lung über den Brand des Hau­ses in der Kulm­ba­cher Stra­ße. Über 130 Ein­satz­kräf­te von Ret­tungs­dienst, Tech­ni­schem Hilfs­werk, Poli­zei und ört­li­chen Feu­er­weh­ren eil­ten an den Ein­satz­ort. Die Kräf­te der Feu­er­wehr brach­ten das Feu­er, das den Dach­stuhl des Gebäu­des voll­stän­dig in Brand gesetzt hat­te, unter Kon­trol­le. Da das Wohn­haus nicht mehr bewohnt war, wur­den glück­li­cher­wei­se kei­ne Per­so­nen ver­letzt. Der ent­stan­de­ne Scha­den beläuft sich nach ersten Schät­zun­gen auf etwa 250.000 Euro.

Zur der­zeit noch unkla­ren Brand­ur­sa­che haben die Brand­fahn­der der Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Da zum jet­zi­gen Zeit­punkt Brand­stif­tung nicht aus­ge­schlos­sen wer­den kann, wer­den Zeu­gen, die vor 23.20 Uhr ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge im Bereich des Brand­or­tes gese­hen haben gebe­ten, sich mit der Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 in Ver­bin­dung zu setzen.