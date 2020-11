Sol­da­ten des 3. Sani­täts­re­gi­ments I aus Wei­ßen­fels hel­fen bei Rei­hen-Testun­gen infol­ge der Covid-Pandemie

„Die stei­gen­den Zah­len an Covid-Infi­zier­ten haben unse­re per­so­nel­len Kapa­zi­tä­ten beim und im Land­kreis an die Gren­zen gebracht. Wir sind sehr dank­bar, dass Sie den Dienst bei uns auf­neh­men und uns bei der Bekämp­fung der Pan­de­mie unter­stüt­zen“, sag­te Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner bei der Begrü­ßung der fünf Bun­des­wehr­sol­da­ten, die seit Don­ners­tag die Kräf­te des Sach­ge­biets Gesund­heit am Land­rats­amts und das Tra­cing-Team verstärken.

Die vier Sol­da­ten, die vom 3. Sani­täts­re­gi­ment I. aus Wei­ßen­fels (Sach­sen-Anhalt) kom­men, sind aus­ge­bil­de­te Not­fall- bzw. Ein­satz- und Ret­tungs­sa­ni­tä­ter und wer­den bei den Rei­hen-Testun­gen unter­stüt­zen – vor­erst bis Dezem­ber. „Das ist für unse­re Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter eine äußerst wert­vol­le Hil­fe“, unter­strich der Land­rat. Beson­ders lobend erwähn­te er, dass sich ein jun­ger Stabs­un­ter­of­fi­zier aus Bad Staf­fel­stein, der der­zeit Dienst im Aus­bil­dungs­zen­trum in Ham­mel­burg lei­stet, frei­wil­lig gemel­det hat, um den Land­kreis zu unter­stüt­zen. „Solch außer­ge­wöhn­li­ches Enga­ge­ment fin­det man heu­te sel­ten – des­we­gen kann man es gar nicht hoch genug einschätzen.“

Die Zusam­men­ar­beit mit der Bun­des­wehr sei – auch mit Unter­stüt­zung der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Emmi Zeul­ner – in die Wege gelei­tet wor­den, ließ der stell­ver­tre­ten­de Lei­ter des Kreis­ver­bin­dungs­kom­man­dos (KVK) Lich­ten­fels für zivil-mili­tä­ri­sche Zusam­men­ar­beit (ZMZ), Oberst­leut­nant der Reser­ve Tho­mas Lang wissen.

Es erwies sich hier­bei von Nut­zen, dass zwei Mit­ar­bei­ter des Land­rats­am­tes, Tri­stan Rin­ker, Lei­ter des Sach­ge­biets Sozia­les und Senio­ren, als Haupt­mann der Reser­ve sowie Tho­mas Will vom Sach­ge­biet Orga­ni­sa­ti­on als Stabs­feld­we­bel der Reser­ve als Reser­vi­sten im KVK beor­dert sind. Das KVK Lich­ten­fels erfüllt den Auf­trag als Ver­bin­dungs­glied zur Bun­des­wehr, dem Land­rat und dem Kri­sen­stab des Landratsamtes.

Sol­da­ten des 3. Sani­täts­re­gi­ments I. Wei­ßen­fels sind der­zeit bei acht Amts­hil­fee­in­sät­zen im Dienst. Das jet­zi­ge im Land­kreis Lich­ten­fels wird in 14 Tagen von einem wei­te­ren neu­en Team abgelöst.