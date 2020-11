Im Land­kreis Forch­heim ist der 7‑Ta­ge-Inzi­denz­wert über 100 ange­stie­gen und liegt aktu­ell bei 123,92. Es wer­den ver­mehrt auch Infek­tio­nen in Schu­len und Kin­der­ta­ges­stät­ten festgestellt.

Aus die­sem Grund ord­net das Land­rats­amt Forch­heim, Gesund­heits­amt, zunächst für den Zeit­raum Mon­tag, 09.11.2020, bis Frei­tag, 20.11.2020 fol­gen­des an:

1. Grund­schu­len

In Grund­schu­len gilt der Regel­be­trieb bei gleich­zei­ti­ger Fort­set­zung der Mas­ken­pflicht auch am Sitz­platz im Klas­sen­zim­mer für alle Jahrgangsstufen.

2. Wei­ter­füh­ren­de Schulen

In allen wei­ter­füh­ren­den Schu­len ab Jahr­gangs­stu­fe 5 ist ein Min­dest­ab­stand von 1,5 m zwi­schen den Schü­lern und Schü­le­rin­nen in Unter­richts­räu­men einzuhalten.

Es gilt die Ver­pflich­tung zum Tra­gen einer geeig­ne­ten MNB auch am Sitz­platz im Klas­sen­zim­mer für Schü­ler und Schü­le­rin­nen aller Jahr­gangs­stu­fen auch wäh­rend des Unterrichts.

Es besteht eine Ver­pflich­tung zum Tra­gen einer geeig­ne­ten MNB für Lehr­kräf­te und son­sti­ges unter­rich­ten­des Per­so­nal auch wäh­rend des Unter­richts sowie für Per­so­nal der schu­li­schen Ganz­tags­an­ge­bo­te und der Mittagsbetreuung.

Soweit auf­grund der bau­li­chen Gege­ben­hei­ten der Min­dest­ab­stand nicht ein­ge­hal­ten wer­den kann, bedeu­tet dies die Tei­lung der Klas­sen und eine damit ver­bun­de­ne Unter­rich­tung der Grup­pen im wöchent­li­chen oder täg­li­chen Wech­sel von Prä­senz- und Distanzunterricht.

3. Kin­der­ta­ges­stät­ten

Für Kin­der­ta­ges­stät­ten wird die Ein­rich­tung fester Grup­pen fest­ge­legt. Ein Wech­sel der Erzie­he­rin­nen und Erzie­her ist nicht mehr zulässig.

Die stei­gen­den Fall­zah­len im Land­kreis bedin­gen die­se Anord­nun­gen, die sich aus dem Rah­men­hy­gie­ne­plan Schu­len bzw. dem Rah­men­hy­gie­ne­plan für die Kin­der­ta­ges­be­treu­ung und die Heil­päd­ago­gi­schen Tages­stät­ten ergeben.

Die dif­fe­ren­zier­te Betrach­tungs­wei­se ergibt sich aus den fest­ge­stell­ten unter­schied­li­chen Infek­ti­ons­we­gen und Infek­ti­ons­über­tra­gun­gen im Land­kreis Forch­heim. Ver­mehr­te Infek­tio­nen und Infek­ti­ons­über­tra­gun­gen erfolg­ten ganz über­wie­gend in wei­ter­füh­ren­den Schu­len, in denen auch die Leh­rer die Klas­sen wech­seln und kei­ne feste Zuord­nung mög­lich ist. In Grund­schu­len sind Infek­tio­nen der­zeit noch sehr sel­ten, daher kann hier der Regel­be­trieb vor­erst wei­ter­ge­führt wer­den. Auch in Kitas geht von den Kin­dern nach unse­ren Erkennt­nis­sen bis­her kei­ne gro­ße Über­tra­gung aus. Um eine Nach­ver­fol­gung der Infek­ti­ons­ket­ten aber zu gewähr­lei­sten und die Schlie­ßung gan­zer Kitas zu ver­mei­den, hal­ten wir die Anord­nung fester Grup­pen für angebracht.