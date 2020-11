Die öffent­li­chen Musik­schu­len in Bay­ern und damit auch die Städ­ti­sche Musik­schu­le Bam­berg kön­nen laut der aktu­el­len 8. Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung im November…

Ver­an­stal­tungs­ab­sa­gen bzw. ‑ver­schie­bun­gen in Bam­berg

Stadt Bam­berg gedenkt der Pogrom­nacht in stil­lem Rah­men

Coro­na: am 9. Novem­ber kei­ne Ver­an­stal­tung auf dem Syn­ago­gen­platz in Bam­berg Am 9. Novem­ber 2020 jährt sich die Reichs­po­grom­nacht zum…