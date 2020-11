Das „Deut­sche Jugend­in­sti­tut“ (DJI) mit Sitz in Mün­chen und Hal­le (Saa­le) hat im Land­kreis Forch­heim eine Online-Umfra­ge bei rund 500 zivil­ge­sell­schaft­li­chen Orga­ni­sa­tio­nen (z.B. Ver­ei­ne, Ver­bän­de, Stif­tun­gen, Initia­ti­ven, Wohl­fahrts­ver­bän­de) gestartet.

Die Umfra­ge ist Teil des Pro­jek­tes „Koope­ra­ti­ons­be­zie­hun­gen zivil­ge­sell­schaft­li­cher Orga­ni­sa­tio­nen im kom­mu­na­len Raum“, das vom Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Bil­dung und For­schung (BMBF) geför­dert und in den Jah­ren 2019–2022 am DJI durch­ge­führt wird. Der Land­kreis Forch­heim wur­de auf­grund der eta­blier­ten Part­ner­schaft zwi­schen Kom­mu­ne und Zivil­ge­sell­schaft neben drei wei­te­ren Kom­mu­nen in Bay­ern und Thü­rin­gen ausgewählt.

Vie­le Orga­ni­sa­tio­nen arbei­ten gera­de im Bil­dungs­be­reich zu ver­schie­den­sten The­men­stel­lun­gen mit kom­mu­na­len und zivil­ge­sell­schaft­li­chen Akteu­ren vor Ort zusam­men. Durch die­se Part­ner­schaft wird einer­seits die Umset­zung einer Viel­zahl von regio­na­len Bil­dungs­an­ge­bo­ten erst mög­lich. Ande­rer­seits kön­nen über die Zusam­men­ar­beit in Bil­dungs­netz­wer­ken Lücken bei Bil­dungs­an­ge­bo­ten geschlos­sen und so viel­fach neue Lebens- und Lern­er­fah­run­gen geschaf­fen werden.

Land­rat Dr. Her­mann Ulm stellt dazu fest: „Gera­de durch die­se oft­mals inno­va­ti­ven Koope­ra­tio­nen zwi­schen Ver­ei­nen, Ver­bän­den und Initia­ti­ven wer­den viel­fach wert­vol­le Bil­dungs­an­ge­bo­te vor Ort geschaf­fen und kön­nen enge Maschen im Bil­dungs­netz geknüpft werden“.

Wir freu­en uns, wenn die per Email ein­ge­la­de­nen zivil­ge­sell­schaft­li­chen Orga­ni­sa­tio­nen im Land­kreis Forch­heim an die­ser Umfra­ge (Zeit­auf­wand zwi­schen 10–35 Minu­ten) teil­neh­men und Ihre Erfah­run­gen zur Ver­fü­gung stellen.

Im Zivil­Koop Blog kön­nen sich auch wei­te­re inter­es­sier­ten Orga­ni­sa­tio­nen im Land­kreis Forch­heim unter der Adres­se: https://​zivil​koop​.de/​z​i​v​i​l​k​o​o​p​-​o​n​l​i​n​e​-​s​u​r​v​ey/ an die­ser Umfra­ge beteiligen.