In der Gemein­de Mem­mels­dorf soll immer noch mehr blü­hen. In der Nähe von Schmerl­dorf wur­den des­halb zusam­men mit dem Land­schafts­pfle­ge­ver­ban­des Land­kreis Bam­berg arten­ar­me Grün­flä­chen mit Ansaa­ten gebiets­hei­mi­scher Wild­blu­men auf­ge­wer­tet. Die Akti­on ist Teil des NATÜR­LICH BAY­ERN – Pro­jek­tes „Mehr Mut zur Natur – Insek­ten will­kom­men“. Im Land­kreis Bam­berg betei­lig­ten sich dar­an neben Mem­mels­dorf auch noch die Gemein­de Ste­gau­rach und die Stadt Schlüsselfeld.

Nach einem ersten Vor­ort­ter­min mit Bau­amts­lei­ter Ste­phan Walz, Ina Greß von „Grü­nes Mem­mels­dorf“ und Kreis­fach­be­ra­te­rin Alex­an­dra Kle­misch setz­te das Team des gemein­de­ei­ge­nen Bau­hofs um Bau­hof­lei­ter Kle­mens Elb die Maß­nah­me enga­giert und hoch moti­viert selb­stän­dig um. Die Saat­bee­te wur­den fach­ge­recht vor­be­rei­tet, indem die Gras­nar­be auf­ge­fräst und zur Abma­ge­rung des Bodens Sand ein­ge­ar­bei­tet wur­de. Die fei­nen Wild­blu­men­sa­men konn­ten dann per Hand auf den ins­ge­samt 3000 m² gro­ßen Flä­chen aus­ge­bracht werden.

Aus­ge­wählt wur­den je nach Stand­ort Wild­blu­men­mi­schun­gen, die nur hei­mi­sche Arten wie Glocken­blu­men, Acker-Wit­wen­blu­me, Königs­ker­ze, Klap­per­topf, Wil­de Möh­re, Wie­sen-Sal­bei oder Wie­sen-Bocks­bart ent­hal­ten. Wich­tig ist es, kei­ne exo­ti­schen Blüh- und Gar­ten­pflan­zen aus­zu­brin­gen, mit denen unse­re hei­mi­schen Insek­ten oft gar nichts anzu­fan­gen wis­sen. Wild­bie­nen und ihre Lar­ven oder auch Schmet­ter­lings­rau­pen sind in ihrer Ent­wick­lung manch­mal auf eine ein­zi­ge hei­mi­sche Pflan­zen­art- oder Pflan­zen­fa­mi­lie ange­wie­sen. In Schmerl­dorf sor­gen jetzt außer­dem Tot­holz­stäm­me und Sand­hau­fen für Brut- und Über­win­te­rungs­quar­tie­re für Insekten.

Es wur­den zudem fünf neue Obst­bäu­me gepflanzt. Im näch­sten Jahr soll auch noch eine Info­ta­fel auf das neue „Schmerl­dor­fer Insek­ten­pa­ra­dies“ auf­merk­sam machen. Alle am Pro­jekt Betei­lig­ten sind schon sehr gespannt, wie sich die Flä­chen im näch­sten Jahr ent­wickeln werden.

Ganz ent­schei­dend für die Ent­wick­lung und die Viel­fäl­tig­keit einer Wie­se ist die Art der Pfle­ge und Bewirt­schaf­tung. Manch­mal reicht schon eine Umstel­lung hin zu einer spä­ten Mahd nicht vor Ende Juni. Vor­aus­set­zung ist, dass die Wie­se noch in einem rela­tiv guten Zustand ist bzw. noch Samen­po­ten­ti­al im Boden vor­han­den ist. „Ganz wich­tig ist es, das Mate­ri­al nach dem Mähen immer abzu­räu­men“, so Chri­sti­ne Hil­ker vom Land­schafts­pfle­ge­ver­band. Wird das Mate­ri­al auf der Wie­se belas­sen, rei­chern sich Nähr­stof­fe an und Grä­ser und unemp­find­li­che Aller­welts­ar­ten gewin­nen die Über­hand. Wer noch mehr für Insek­ten tun möch­te, belässt außer­dem Bra­che­strei­fen als Über­win­te­rungs­quar­tie­re auf den Wiesen.

Auch Bür­ger­mei­ster Gerd Schnei­der, der Bie­nen­wie­sen und neue öko­lo­gisch nach­hal­ti­ge Ansaa­ten in der Gemein­de auf gan­zer Linie unter­stützt, hofft, dass die Akti­on gut bei den Bür­gern ankommt und freut sich auf noch mehr neue zusätz­li­che Lebens­räu­me für Insekten.

„Eine ursprüng­li­che und regio­nal indi­vi­du­el­le Bepflan­zung und die dadurch unter­stütz­te Arten­viel­falt an Insek­ten, beson­ders Bie­nen, ist mir bereits seit Jah­ren eine ech­te Her­zens­an­ge­le­gen­heit!“, betont Gerd Schneider.

Die Initia­ti­ve NATÜR­LICH BAY­ERN ist ein gemein­sa­mes Pro­jekt des Deut­schen Ver­bands für Land­schafts­pfle­ge (DVL) zusam­men mit den baye­ri­schen Land­schafts­pfle­ge­ver­bän­den. Geför­dert wird die Initia­ti­ve durch das Baye­ri­sche Umwelt­mi­ni­ste­ri­um im Rah­men des „Blüh­pakt Bay­ern. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auch unter www​.natu​er​lich​bay​ern​.de.