Am kom­men­den Sonn­tag, 8. Novem­ber, wird es kei­nen ver­kaufs­of­fe­nen Sonn­tag in Bay­reuth geben. Auch der Mar­ti­ni­markt, aus des­sen Anlass der ver­kaufs­of­fe­ne Sonn­tag hät­te statt­fin­den sol­len, fällt aus. Dies hat der Stadt­rat in sei­ner Okto­ber-Sit­zung mit Blick auf das ver­schärf­te Coro­na-Infek­ti­ons­ge­sche­hen in Bay­reuth beschlos­sen. Die vom Stadt­rat bereits Ende Juli beschlos­se­ne Rechts­ver­ord­nung über die Offen­hal­tung der Ver­kaufs­stel­len aus Anlass des Mar­ti­ni­mark­tes wird daher aufgehoben.