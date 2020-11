ZAP­FEN­DORF, LKR. BAM­BERG. Bis­lang Unbe­kann­te spreng­ten in den frü­hen Mor­gen­stun­den des Mitt­wochs den Geld­aus­ga­be­au­to­ma­ten einer Bank­fi­lia­le in Zap­fen­dorf. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen vor Ort auf­ge­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Nach bis­he­ri­gem Ermitt­lungs­stand betra­ten offen­bar zwei Per­so­nen die Bank­fi­lia­le in der Bahn­hof­stra­ße und spreng­ten, ver­mut­lich unter Zufüh­rung eines Gas­ge­mi­sches, gegen 3.40 Uhr, den dor­ti­gen Geld­aus­ga­be­au­to­ma­ten. Der Vor­raum der Filia­le sowie der Geld­au­to­mat wur­den durch die Spren­gung mas­siv beschä­digt. Die Unbe­kann­ten flüch­te­ten im Anschluss in einem dunk­len Kom­bi in Rich­tung Auto­bahn A73.

Trotz sofort ein­ge­lei­te­ter, umfang­rei­cher Fahn­dungs­maß­nah­men, auch unter Ein­bin­dung benach­bar­ter Poli­zei­dienst­stel­len und mit Hil­fe eines Poli­zei­hub­schrau­bers, blieb die Fahn­dung bis­lang ergeb­nis­los. Die Täter ent­ka­men mit einem nied­ri­gen sechs­stel­li­gen Euro­be­trag. Der Scha­den am Gebäu­de sowie am Auto­ma­ten beläuft sich nach der­zei­ti­gen Erkennt­nis­sen auf ins­ge­samt etwa 30.000 Euro. Per­so­nen wur­den glück­li­cher­wei­se nicht verletzt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat unter Ein­bin­dung der Spreng­stoff­spe­zia­li­sten der Tech­ni­schen Son­der­grup­pe des Baye­ri­schen Lan­des­kri­mi­nal­amts die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Die Kri­mi­nal­be­am­ten führ­ten zudem umfang­rei­che Spu­ren­si­che­rungs­maß­nah­men am Ein­satz­ort durch.

Zeu­gen, die in der Nacht zum Mitt­woch oder bereits am Diens­tag ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge im Umfeld der Bank oder in Zap­fen­dorf gese­hen haben, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 mit der Kri­po Bam­berg in Ver­bin­dung zu setzen.