Der Jugend­aus­schuss des Stadt­rats wird sich in sei­ner Sit­zung am Mon­tag, 9. Novem­ber, um 14 Uhr, unter ande­rem mit der Ein­rich­tung von 30 neu­en Betreu­ungs­plät­zen für Krip­pen- und Kin­der­gar­ten­kin­der durch das Dia­ko­ni­sche Werk befas­sen. Die neu­en Kapa­zi­tä­ten sol­len in den Räu­men des Jean-Paul-Stifts ent­ste­hen. Hier­bei soll es sich um eine dau­er­haf­te Ein­rich­tung han­deln, die das Ange­bot an Kin­der­be­treu­ungs­plät­zen in Bay­reuth neben den zur­zeit im Bau befind­li­chen bezie­hungs­wei­se geplan­ten Kin­der­ta­ges­stät­ten Kreuz, Wal­dorf, BRK-Kin­der­nest und AWO-Sport-KiTa qua­li­ta­tiv wie quan­ti­ta­tiv ergänzt. Zur Finan­zie­rung will die Stadt­ver­wal­tung ein Son­der­in­ve­sti­ti­ons­pro­gramm des Frei­staats Bay­ern nut­zen. Außer­dem wer­den die Aus­schuss­mit­glie­der einen Antrag von Stadt­rat Andre­as Zip­pel (SPD) dis­ku­tie­ren, der die Schaf­fung einer unbe­fri­ste­ten Voll­zeit­stel­le für mobi­le, auf­su­chen­de Jugend­ar­beit zum Ziel hat. Die neue Stel­le soll beim Jugend­amt ange­sie­delt wer­den. Eben­falls auf der Tages­ord­nung steht das Modell­pro­jekt „Fami­li­en­stütz­punk­te“. Seit Okto­ber 2018 ist auch die Stadt Bay­reuth an dem bay­ern­wei­ten För­der­pro­gramm betei­ligt. Im kom­men­den Jahr soll ein sol­cher Fami­li­en­stütz­punkt in Bay­reuth ein­ge­rich­tet wer­den. Hier­zu lie­gen der Stadt die Bewer­bun­gen von zwei Trä­gern der Fami­li­en­bil­dung vor.

Die Sit­zung des Jugend­aus­schus­ses fin­det im Atri­um der Schloss­ga­le­rie, La-Spe­zia-Platz 1, statt. Die Tages­ord­nung kann auf der Home­page der Stadt (www​.bay​reuth​.de) ein­ge­se­hen werden.