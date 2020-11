Zehn Inha­be­rin­nen und Inha­ber einer gül­ti­gen Ehren­amts­kar­te haben die Mög­lich­keit, jeweils zwei Über­nach­tun­gen mit Früh­stück und Abend­essen für zwei Per­so­nen in Bad Bock­let zu gewinnen.

In Zusam­men­ar­beit mit dem Staats­bad Bock­let wer­den den Gewin­ne­rin­nen und Gewin­nern noch wei­te­re Schman­kerl bereit­ge­stellt, wie bspw. die kosten­lo­se Nut­zung des Well­ness- und Spa­be­rei­ches. Die Gut­schei­ne für die Gewin­ne sind zwei Jah­re gültig.

Bay­erns Sozi­al­mi­ni­ste­rin Caro­li­na Traut­ner freut sich über den Start der Ver­lo­sungs­ak­ti­on: „Die Niko­laus­ver­lo­sung exklu­siv für Inha­be­rin­nen und Inha­ber der Baye­ri­schen Ehren­amts­kar­te hat schon vie­le Jah­re Tra­di­ti­on: aller­dings kön­nen wir in die­sem Jahr nicht, wie sonst üblich, eine Ein­la­dung zum Neu­jahrs­emp­fang des Baye­ri­schen Mini­ster­prä­si­den­ten ver­lo­sen. Wir möch­ten jedoch unse­re Niko­laus­ver­lo­sung trotz­dem durch­füh­ren. Als Zei­chen des Danks und der Aner­ken­nung für den wert­vol­len Ein­satz der Ehren­amt­li­chen ver­lo­sen wir einen Auf­ent­halt mit der Baye­ri­schen Ehren­amts­kar­te in Bad Bock­let. Die Ver­lo­sungs­ak­ti­on star­tet heute.“

Inha­ber einer gül­ti­gen Baye­ri­schen Ehren­amts­kar­te kön­nen ab sofort per E‑Mail an verlosung.​ehrenamtskarte@​stmas.​bayern.​de teil­neh­men. Bit­te geben Sie aus­schließ­lich das Stich­wort ‚„Niko­laus­ver­lo­sung“ sowie zwin­gend Ihren voll­stän­di­gen Namen, Anschrift und Tele­fon­num­mer an. Die Teil­nah­me­frist endet am 5. Dezem­ber 2020. Der Rechts­weg ist ausgeschlossen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Baye­ri­schen Ehren­amts­kar­te erhal­ten Sie im Sozia­len Bera­tungs­zen­trum der Stadt Coburg, Büro Senio­ren & Ehren­amt, Obe­rer Bür­g­laß 1, 96450 Coburg, Tel. 09561/89–2575 per Email: ehrenamtskarte@​coburg.​de oder unter www​.coburg​.de/​e​h​r​e​n​a​m​t​s​k​a​rte