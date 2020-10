Noch vor Inkraft­tre­ten der ab 2. Novem­ber gül­ti­gen Maß­nah­men für den von Bund und Län­dern gemein­sam beschlos­se­nen „Lock­down light“ hat der Land­kreis Kro­nach mit einer 7‑Ta­ge-Inzi­denz von über 100 (101,9 – Quel­le RKI) die Stu­fe Dun­kel­rot auf der Coro­na-Ampel erreicht. Dar­aus resul­tie­rend erge­ben sich ab Sonn­tag (0 Uhr) zunächst zusätz­lich zu den bereits bestehen­den Ein­schrän­kun­gen fol­gen­de Maß­nah­men: Die Sperr­stun­de in der Gastro­no­mie wird von 22 auf 21 Uhr vor­ge­zo­gen. Außer­dem darf ab die­sem Zeit­punkt an Tank­stel­len und son­sti­gen Ver­kaufs­stel­len kein Alko­hol ver­kauft wer­den. Für fol­gen­de Ver­an­stal­tun­gen am mor­gi­gen Sonn­tag sind maxi­mal 50 Per­so­nen zuläs­sig:

Par­tei­sit­zun­gen

Sport­ver­an­stal­tun­gen (Zuschau­er)

Tagun­gen, Kon­gres­se und ver­gleich­ba­re Ver­an­stal­tun­gen, die beruf­lich oder dienst­lich ver­an­lasst sind

kul­tu­rel­le Ver­an­stal­tun­gen in Thea­tern, Kon­zert­häu­sern, auf son­sti­gen Büh­nen und im Frei­en sowie die dafür not­wen­di­gen Pro­ben und ande­ren Vor­be­rei­tungs­ar­bei­ten

Kino­vor­stel­lun­gen

Ab Mon­tag (0 Uhr) grei­fen schließ­lich die Maß­nah­men für den „Lock­down light“. Dazu gehö­ren unter ande­rem das Ver­bot von Ver­an­stal­tun­gen (Aus­nah­me kirch­li­che Ver­an­stal­tun­gen und Demon­stra­tio­nen) sowie die Schlie­ßung der Gastro­no­mie, Kinos, Fit­ness-Stu­di­os, Schwimm­bä­der, Muse­en etc. Aus­ge­nom­men ist die Lie­fe­rung und Abho­lung mit­nah­me­fä­hi­ger Spei­sen für den Ver­zehr zu Hau­se sowie der Betrieb von Kan­ti­nen.

Kon­tak­te zu ande­ren Men­schen außer­halb der Ange­hö­ri­gen des eige­nen Haus­stands sind auf ein abso­lut nöti­ges Mini­mum zu redu­zie­ren. Der Auf­ent­halt im öffent­li­chen wie im pri­va­ten Raum ist begrenzt auf die Ange­hö­ri­gen des eige­nen Haus­hal­tes und eines wei­te­ren Haus­stands, jedoch in jedem Fall auf maxi­mal 10 Per­so­nen.