Auf Grund einer inter­nen Schu­lung ist die Wohn­geld­stel­le vom 02.11. bis ein­schließ­lich 06.11.2020 Novem­ber auch tele­fo­nisch nicht direkt erreich­bar.

Anträ­ge kön­nen wie gewohnt per Post, Ein­wurf am Land­rats­amt oder per Email ein­ge­reicht wer­den. Anru­fe wer­den von ande­ren Mit­ar­bei­tern des Land­rats­am­tes ent­ge­gen­ge­nom­men bzw. kann auf dem Anruf­be­ant­wor­ter eine Nach­richt hin­ter­las­sen wer­den.

Eine Bear­bei­tung der gesam­mel­ten Anlie­gen fin­det dann ab der zwei­ten Novem­ber­wo­che statt.