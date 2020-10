Alle zehn Jah­re muss in Heil­bä­dern und Kur­or­ten die Luft­qua­li­tät neu beur­teilt wer­den. In Bad Staf­fel­stein ist das 2019/2020 mit einer ein­jäh­ri­gen Mess­rei­he wie­der gesche­hen. Das abschlie­ßen­de amt­li­che Gut­ach­ten des Deut­schen Wet­ter­dien­stes liegt jetzt vor und stellt fest, dass die luft­hy­gie­ni­schen Anfor­de­run­gen an das Prä­di­kat „Heil­bad“ auch wei­ter­hin bestens erfüllt sind. Des­halb befür­wor­tet der Deut­sche Wet­ter­dienst aus bio­kli­ma­ti­scher Sicht ohne jeg­li­che Ein­schrän­kun­gen die Bestä­ti­gung des Prä­di­kats für die Stadt Bad Staf­fel­stein mit allen Orts­tei­len für wei­te­re zehn Jah­re. Es han­delt sich also um eine Emp­feh­lung an den für die Prä­di­ka­ti­sie­rung zustän­di­gen Deut­schen Heil­bä­der­ver­band.

„Auf­at­men“ dür­fen Ein­woh­ner und Besu­cher Bad Staf­fel­steins aber schon jetzt: Die Luft­qua­li­tät in Bad Staf­fel­stein ist an den bei­den Mess-Stand­or­ten durch­wegs gut. Sowohl an der Bam­ber­ger Stra­ße (Ver­kehrs­zen­trum) als auch an der See­büh­ne im Kur­park (Kur­ge­biet) wur­de die Bela­stung in der Luft hin­sicht­lich Stick­stoff­oxid, Fein- und Grob­staub sowie Ruß mit der guten Ein­stu­fung „kur­ort­üb­lich“ klas­si­fi­ziert. Die vom Deut­schen Heil­bä­der­ver­band und Deut­schen Tou­ris­mus­ver­band fest­ge­leg­ten Richt­wer­te für Kur- und Erho­lungs­or­te, die unter­halb der gesetz­li­chen Grenz­wer­te lie­gen, wur­den klar ein­ge­hal­ten. Somit ist sicher­ge­stellt, dass die Gäste in Bad Staf­fel­stein die orts­ge­bun­de­nen Heil­mit­tel, im Spe­zi­el­len die Luft, wei­ter­hin als natür­li­ches Heil­mit­tel genie­ßen kön­nen. Aktua­li­siert wur­de auch die Kli­ma­ana­ly­se, in der der Deut­sche Wet­ter­dienst das ört­li­che Kli­ma und auch das Bio­kli­ma erneut über­prüft hat. Dabei geht es um Fak­to­ren wie Son­nen­schein­dau­er, Tem­pe­ra­tur sowie Reiz- und Schon­fak­to­ren wie Strah­lungs- und Wind­schutz. Auch die­ses Gut­ach­ten

kommt zu einem über­aus gün­sti­gen Ergeb­nis und bestä­tigt voll­um­fäng­lich die bio­kli­ma­ti­sche Eig­nung Bad Staf­fel­steins als Heil­bad. Mit ihrem „pri­ma Kli­ma“ kann die frän­ki­sche Gesund­heits­oa­se am Ober­main (zu deren wei­te­ren Schät­zen im Übri­gen auch Bay­erns wärm­ste und stärk­ste Ther­mal­so­le zählt) mit Zuver­sicht dar­auf hof­fen, 2021 erneut die Aner­ken­nung als Heil­bad für wei­te­re zehn Jah­re zu erhal­ten – genau 20 Jah­re nach der erst­ma­li­gen Prä­di­ka­ti­sie­rung.

Infos: Kur & Tou­ris­mus Ser­vice Bad Staf­fel­stein, Bahn­hof­stra­ße 1, 96231 Bad Staf­fel­stein, Tele­fon 09573/33120, E- Mail: tourismus@​bad-​staffelstein.​de (www​.bad​-staf​fel​stein​.de).