Das Fran­ken­wald­thea­ter in Stadt­stein­ach beschließt vor­zei­tig die Thea­ter­sai­son: der für Fr, den 06.11.2020 in der Alten Schu­le in Stadt­stein­ach geplan­te Pre­mie­ren­abend des Stückes “Weih­nach­d­salbd­raum” von und mit Rai­ner Dohlus kann auf­grund der aktu­ell gel­ten­den Bestim­mun­gen nicht statt­fin­den. Das Fran­ken­wald­thea­ter wird 2021 einen Alter­na­tiv­ter­min anbie­ten. Bereits gekauf­te Kar­ten kön­nen zurück­er­stat­tet wer­den – dafür bit­te direkt an das Fran­ken­wald­thea­ter wen­den: 09225–956333 o. frankenwaldtheater@t‑online.de.

Das Fran­ken­wald­thea­ter freut sich über jede Spen­de um auch zukünf­tig Ver­an­stal­tun­gen anbie­ten zu kön­nen. Das ist ganz ein­fach: ein­fach bereits gekauf­te Kar­ten nicht erstat­ten las­sen. Oder direkt an das Fran­ken­wald­thea­ter spen­den, um so einen Teil zu den bereits ver­aus­lag­ten Kosten wie Mie­te, Ener­gie­ko­sten, Wer­bung, Ver­an­stal­tungs­tech­nik, Hygie­ne­ar­ti­kel etc. bei­zu­tra­gen.