Auf­grund des Teil-Lock­downs schlie­ßen ab kom­men­den Mon­tag Frei­zeit­ein­rich­tun­gen wie Restau­rants, Bars, Thea­ter und Kinos. Da in den spä­ten Abend­stun­den deut­lich weni­ger los sein wird, bie­ten die Stadt­wer­ke Bay­reuth vor­erst bis Ende Novem­ber einen redu­zier­ten Nacht­fahr­plan an. Die letz­ten Bus­se fah­ren ab Mon­tag (2. Novem­ber) um 22:45 Uhr bezie­hungs­wei­se um 23:19 Uhr von der ZOH ab.

Auf­grund der stei­gen­den Infek­ti­ons­zah­len tritt ab dem 2. Novem­ber ein Teil-Lock­down in Kraft, der das öffent­li­che Leben ein­schrän­ken wird. Geschlos­se­ne Restau­rants, Kinos und Thea­ter wer­den für lee­re Bus­se in den spä­ten Abend­stun­den sor­gen. Auf die­se Situa­ti­on reagie­ren die Stadt­wer­ke Bay­reuth und pas­sen das Ange­bot des Stadt­bus­ver­kehrs ab dem 2. Novem­ber bis vor­aus­sicht­lich Ende Novem­ber an: Die letz­ten Bus­se der Lini­en 322, 323, 324, 325 und 326 ver­las­sen die ZOH von Mon­tag bis Sonn­tag um 22:45 Uhr. Die letz­te Fahrt der Linie 321 ver­lässt um 23:19 Uhr (mon­tags bis frei­tags) bezie­hungs­wei­se um 22:15 Uhr (sams­tags und sonn­tags) die ZOH. Damit ent­fal­len je nach Tag und Linie zwi­schen einer und drei Fahr­ten. Von der Ver­än­de­rung betrof­fen ist auch das Anruf-Lini­en-Taxi-Ange­bot auf den Lini­en 303 (Rich­tung Seul­bitz), 307 (Rich­tung Dörn­hof), 310 (Rich­tung Wolfs­bach) und 312 (Rich­tung Thier­gar­ten) – die letz­te Abfahrt ab der ZOH fin­det mon­tags bis sonn­tags um 22:15 Uhr statt.

„Ganz wich­tig ist uns bei die­ser Ent­schei­dung, dass alle Fahr­gä­ste, die im Schicht­dienst tätig sind, trotz­dem noch mit unse­ren Stadt­bus­sen nach Hau­se kom­men“, sagt Jür­gen Bay­er Geschäfts­füh­rer der Stadt­wer­ke Bay­reuth. Dar­über hin­aus sei es öko­lo­gisch und wirt­schaft­lich nicht zu ver­ant­wor­ten, lee­re Bus­se durch Bay­reuth fah­ren zu las­sen. Die Aus­la­stung der Bus­se lie­ge der­zeit bei rund 70 Pro­zent gegen­über der Vor-Coro­na-Zeit.