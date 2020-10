„Wir wer­den die­se schwie­ri­ge Zeit in unse­rer Lebens­ge­mein­schaft Sport gemein­sam mei­stern“

Auf­grund der dra­ma­ti­schen Ent­wick­lung des Infek­ti­ons­ge­sche­hens in den ver­gan­ge­nen Tagen hat die Baye­ri­sche Staats­re­gie­rung heu­te umfang­rei­che Maß­nah­men zur Bekämp­fung der Coro­na-Pan­de­mie beschlos­sen. Die Beschlüs­se, die auch tief­grei­fen­de Aus­wir­kun­gen auf den orga­ni­sier­ten Sport in Bay­ern haben, gel­ten bay­ern­weit ab Mon­tag, den 2. Novem­ber.

So wur­den in der heu­ti­gen Mini­ster­rats­sit­zung fol­gen­de Maß­nah­men beschlos­sen, die den orga­ni­sier­ten Sport betref­fen:

Der Sport‑, Trai­nings- und Wett­kampf­be­trieb im Ama­teur­be­reich ist zunächst bis Ende Novem­ber ein­zu­stel­len.

Das Ver­eins­ge­län­de ist für die Aus­übung des Sports zu schlie­ßen.

Ver­eins­ei­ge­ne Fit­ness­stu­di­os sind zu schlie­ßen.

Ver­eins­gast­stät­ten sind von der Schlie­ßung der Gastro­no­mie eben­falls betrof­fen, Ver­pfle­gung darf ledig­lich zur Mit­nah­me bzw. als Lie­fer­ser­vice ange­bo­ten wer­den.

Ver­samm­lun­gen und Sit­zun­gen im Ver­ein sind im Prä­senz­for­mat unter­sagt.

Dar­über hin­aus wer­den ab dem 2. Novem­ber auch die BLSV-Sport­camps und die Sport­schu­le Ober­ha­ching geschlos­sen.

BLSV-Prä­si­dent Jörg Ammon zu den jüng­sten Ent­wick­lun­gen: „Wir bedau­ern die tief­grei­fen­den Ein­schnit­te, die jetzt wie­der auf unse­re Sport­le­rin­nen und Sport­ler zukom­men. Gleich­zei­tig unter­stüt­zen wir den Weg der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung, um die hohe Infek­ti­ons­dy­na­mik ein­zu­däm­men und um mög­lichst bald wie­der unse­ren gelieb­ten Sport aus­üben zu kön­nen. Die Gesund­heit unse­rer Sport­le­rin­nen und Sport­ler steht nach wie vor im Mit­tel­punkt. Der BLSV war in den letz­ten Tagen kon­ti­nu­ier­lich im Aus­tausch mit der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung. Ziel ist jetzt, gemein­sam mit der Poli­tik Wege zu fin­den, mit finan­zi­el­len Hil­fen die Exi­stenz unse­rer Ver­ei­ne und Fach­ver­bän­de zu sichern. Dafür wer­den wir uns mit aller Kraft ein­set­zen.“

BLSV-Prä­si­dent Jörg Ammon: „Sport ist Zusam­men­halt und Lebens­freu­de!“

„Der Sport ist Teil der Lösung, nicht des Pro­blems“ sag­te der Prä­si­dent des Deut­schen Olym­pi­schen Sport­bun­des (DOSB), Alfons Hör­mann, mit Blick auf die jüng­sten Coro­na-Ent­wick­lun­gen. Dem stimmt auch BLSV-Prä­si­dent Jörg Ammon zu und betont: „Der Sport lei­stet einen wich­ti­gen Bei­trag für die Erhal­tung der kör­per­li­chen und gei­sti­gen Gesund­heit – ins­be­son­de­re in Kri­sen­zei­ten. Unse­re Sport­ver­ei­ne und Sport­fach­ver­bän­de haben mehr­fach ein­drucks­voll bewie­sen, dass Sie dazu fähig sind, sich an Regeln und Auf­la­gen zu hal­ten und Ver­ant­wor­tung für ihre Sport­le­rin­nen und Sport­ler zu über­neh­men. Auch die­se schwie­ri­ge Zeit wer­den wir in unse­rer Lebens­ge­mein­schaft Sport gemein­sam mei­stern.“

Der BLSV-Prä­si­dent wei­ter: „Wie schon zu Beginn der Coro­na-Kri­se gilt für uns jetzt mehr denn je, digi­ta­le Bewe­gungs­pro­gram­me anzu­bie­ten und wei­ter aus­zu­bau­en. Unter dem Mot­to #Zam­fit­bleim haben wir hier zuletzt mit unse­ren Ver­ei­nen schon tol­le Erfah­run­gen gemacht. Wich­tig ist, opti­mi­stisch in die Zukunft zu blicken. Gemein­sam schaf­fen wir es, dem Virus zu trot­zen und die­se Kri­se durch­zu­ste­hen!“

#Zam­fit­bleim: Digi­ta­le Bewe­gungs­an­ge­bo­te der baye­ri­schen Sport­ver­ei­ne:

Link zum You­Tube-Kanal „BLSV TV“