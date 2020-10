1,5 Kilo­me­ter lan­ge Orts­um­ge­hung wird bereits gebaut

Der Land­kreis Lich­ten­fels ver­bes­sert die Ver­kehrs­ver­hält­nis­se und erhält hier­für Unter­stüt­zung vom Frei­staat Bay­ern. Für den Bau der Orts­um­ge­hung von Mod­schie­del hat Ver­kehrs­mi­ni­ste­rin Ker­stin Schrey­er jetzt eine För­de­rung des Frei­staats Bay­ern über fast drei Mil­lio­nen Euro zuge­sagt: „Der Bau der Orts­um­ge­hung ent­la­stet die Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner von Mod­schie­del und ver­bes­sert die Ver­kehrs­si­cher­heit. Dabei unter­stüt­zen wir den Land­kreis ger­ne und neh­men hier­für 2,9 Mil­lio­nen Euro in die Hand.“ Die Bau­ar­bei­ten haben im Mai 2020 begon­nen.

Land­kreis bekommt maxi­ma­le För­de­rung des Frei­staats

Die Kreis­stra­ße LIF 12 ver­bin­det die Orts­tei­le Mod­schie­del, Wun­ken­dorf und Wohn­sig mit der Stadt Weis­main und ist eine wich­ti­ge Zubrin­ger­stra­ße zum über­ört­li­chen Ver­kehrs­netz. Sie soll zur Staats­stra­ße auf­ge­stuft wer­den, um den Schwer­ver­kehr zu ver­la­gern, der bis­lang durch das land­schaft­lich wert­vol­le Klein­zie­gen­fel­der Tal rollt. Nach der Orts­um­ge­hung Weis­main wird mit der Orts­um­ge­hung Mod­schie­del nun ein wei­te­rer Teil eines Ver­kehrs­kon­zepts zur Ent­la­stung der betrof­fe­nen Gemein­den vom Durch­gangs­ver­kehr ver­wirk­licht. Die Gesamt­ko­sten für die 1,5 Kilo­me­ter lan­ge Orts­um­ge­hung von Mod­schie­del lie­gen bei mehr als 5,7 Mil­lio­nen Euro. Der Frei­staat unter­stützt den Land­kreis mit der maxi­ma­len För­der­sum­me nach dem Baye­ri­schen Gemein­de­ver­kehrs­fi­nan­zie­rungs­ge­setz mit 2,9 Mil­lio­nen Euro.

In den letz­ten fünf Jah­ren hat der Frei­staat Bay­ern den Land­kreis Lich­ten­fels und sei­ne kreis­an­ge­hö­ri­gen Gemein­den mit Zuwen­dun­gen in Höhe von rund 3,7 Mil­lio­nen Euro bei Stra­ßen- und Brücken­bau­maß­nah­men unter­stützt. Ins­ge­samt erhal­ten Land­krei­se, Städ­te und Gemein­den in Bay­ern vom Frei­staat jähr­lich rund 250 Mil­lio­nen Euro für Pro­jek­te zur Ver­bes­se­rung ihrer Stra­ßen­net­ze. Dazu gehö­ren neben der Ver­stär­kung von Fahr­bah­nen und Brücken bei­spiels­wei­se auch der Rad­we­ge­bau, der ver­kehrs­si­che­re Umbau von Kreu­zun­gen oder der Bau von Bus­spu­ren.