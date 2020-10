Mit­tei­lung des Ver­an­stal­ters Reme­dy GbR: “Es gibt Neu­ig­kei­ten zu ein­Fe­sti­val #6. Eigent­lich hät­ten wir das Live-Musik-Festi­val am Frei­tag (30.10.) mit…

Bay­reu­ther “ein­Fe­sti­val” am 30.10. als kosten­lo­ses Strea­ming-Event

Ein digi­ta­les Infor­ma­ti­ons­por­tal für die Regi­on Bay­reuth

In der Regi­on Bay­reuth gibt es eine Viel­zahl an Ange­bo­ten, die in unter­schied­li­chen Berei­chen auf ver­schie­de­ne Inter­es­sen aus­ge­rich­tet sind. So…