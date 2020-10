Seit heu­te Nacht 00:00 Uhr steht fest, Bam­berg ist dun­kel­rot. Die 7‑Tageinzidenz pro 100.000 Ein­woh­ner ist auf über 100 gestie­gen. Damit gel­ten nach §26 der 7. Baye­ri­schen Infek­ti­ons­schutz­ver­ord­nung fol­gen­de zusätz­li­che Maß­nah­men ab mor­gen, Frei­tag, 30.10.2020:

Bei Ver­an­stal­tun­gen wie Hoch­zei­ten, Tagun­gen, Kon­gres­se, Beer­di­gun­gen, Geburts­tags­fei­ern, Ver­eins- und Par­tei­sit­zun­gen, Mes­sen, Thea­ter, Kon­zer­te, Kino sind unter Ein­hal­tung der gel­ten­den Hygie­ne­re­ge­lun­gen max. 50 Per­so­nen erlaubt. (Außer Got­tes­dien­ste, Demon­stra­tio­nen, Hoch­schu­len)

Sperr­stun­de: Bei der Stu­fe „Dun­kel­rot“ ver­schiebt sich die Sperr­stun­de um eine Stun­de nach vor­ne, also 21.00 Uhr. Sel­bi­ges gilt für das Alko­hol­ver­bot auf öffent­li­chen Plät­zen und dem Alko­hol­ver­kaufs­ver­bot an Tank­stel­len.

Wei­ter­hin bestehen blei­ben die Kon­takt­be­schrän­kun­gen. Hier­nach dür­fen sich maxi­mal fünf Per­so­nen oder zwei Haus­stän­de tref­fen – sowohl im Frei­en, als auch bei pri­va­ten Fei­ern oder im öffent­li­chen Raum.

Sowie die Mas­ken­pflicht auf den von der Stadt Bam­berg aus­ge­wie­se­nen stark fre­quen­tier­ten Stra­ßen und öffent­li­chen Plät­zen. Auch in Arbeits­stät­ten, Frei­zeit- und Kul­tur­ein­rich­tun­gen, sowie am Platz in Schu­len und Hoch­schu­len muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getra­gen wer­den.

Zur Ein­däm­mung der Coro­na-Pan­de­mie haben sich Bund und Län­der gestern auf ein Paket von Maß­nah­men geei­nigt, das ab dem kom­men­den Mon­tag (02.11.20) in Kraft tre­ten soll. Der Baye­ri­sche Mini­ster­prä­si­dent hat in sei­ner heu­ti­gen Pres­se­kon­fe­renz ange­deu­tet, die­ses Paket eins zu eins über­neh­men zu wol­len. Über die fina­le Rege­lung soll noch am spä­ten Nach­mit­tag im Rah­men einer Son­der­sit­zung des Baye­ri­schen Land­tags abge­stimmt wer­den.