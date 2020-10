Das Land­Schafft­Ener­gie Team bie­tet am 9. Novem­ber von 17:00–18:30 Uhr in Koope­ra­ti­on mit C.A.R.M.E.N. e.V. und der Ver­brau­cher­zen­tra­le Bay­ern e.V. einen Online-Vor­trag mit dem Titel „Pho­to­vol­ta­ik-Kleinst­an­la­gen: Ein­stieg in stecker­fer­ti­ge Erzeu­gungs­an­la­gen“ an.

In Deutsch­land ent­ste­hen der­zeit immer mehr Kleinst­so­lar­an­la­gen, soge­nann­te stecker­fer­ti­ge Erzeu­gungs­an­la­gen. Die­se kön­nen hier­zu­lan­de bis zu einer Baga­tell­gren­ze von 600 W ohne kom­ple­xe Anmel­dung selbst instal­liert wer­den. So kann die Aut­ar­kie beim Strom­be­zug gestei­gert wer­den. Außer­dem eig­nen sich die­se Anla­ge nicht nur für Eigen­heim­be­sit­zer, auch Mie­ter kön­nen das attrak­ti­ve Ange­bot nut­zen, um an der Ener­gie­wen­de teil­zu­neh­men.

Beim Online-Vor­trag infor­mie­ren Tabea Fal­ter, Exper­tin für Pho­to­vol­ta­ik und Strom­spei­cher bei C.A.R.M.E.N. e.V., und Dani­el F. Eisel, Exper­te für Ener­gie­ma­nage­ment und Effi­zi­enz bei Land­Schafft­Ener­gie, über die tech­ni­schen Grund­la­gen, den recht­li­chen Rah­men sowie die Wirt­schaft­lich­keit und zei­gen Bei­spie­le.

Die Teil­nah­me ist wie immer kosten­los. Benö­tigt wird ein PC oder Lap­top mit sta­bi­ler Inter­net­ver­bin­dung. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen sowie das Anmel­de­for­mu­lar fin­den Sie auf der Home­page von Land­Schafft­Ener­gie unter: https://​www​.land​schafft​ener​gie​.bay​ern/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​/​p​v​-​k​l​e​i​n​s​t​a​n​l​a​gen

Das Netz­werk Land­Schafft­Ener­gie fun­giert als bay­ern­wei­te Anlauf­stel­le zu allen The­men der Ener­gie­wen­de im länd­li­chen Raum. Als gemein­sa­mes Pro­jekt der Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­en für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Ener­gie (StMWi), sowie für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten (StMELF) bie­tet Land­Schafft­Ener­gie stets pro­dukt­neu­tra­le und kosten­lo­se Bera­tung. Dank des in ganz Bay­ern ver­teil­ten Pro­jekt­teams ist dies über­all orts­nah mög­lich. Mit dem Ener­gie­check direkt auf dem Hof, der indi­vi­du­el­len tele­fo­ni­schen Aus­kunft sowie Vor­trä­gen wird fach­li­che Unter­stüt­zung bei allen The­men der Ener­gie­wen­de ange­bo­ten. Am Stand­ort in Strau­bing ist Land­Schafft­Ener­gie eng ver­netzt mit C.A.R.M.E.N. e.V. sowie mit der ange­wand­ten For­schung im Bereich der Nach­wach­sen­den Roh­stof­fe am Tech­no­lo­gie- und För­der­zen­trum. Damit sind neue­ste Infor­ma­tio­nen aus erster Hand lie­fer­bar. Ziel ist es, die Bevöl­ke­rung zu sen­si­bi­li­sie­ren, zum Ener­gie­spa­ren zu ani­mie­ren sowie eine ver­ant­wor­tungs­vol­le Erzeu­gung und einen umsich­ti­gen Ver­brauch von Strom und Wär­me zu for­cie­ren.