KULM­BACH. Auf einen blau­en BMW der 5‑er-Rei­he mit dem Kenn­zei­chen „KU-FJ 80“ hat­ten es Fahr­zeug­die­be in der Nacht zum Diens­tag in Kulm­bach abge­se­hen. Die Kri­po Bay­reuth ermit­telt und bit­tet um Mit­hil­fe.

Unbe­kann­te ent­wen­de­ten das mit Keyl­ess-Go-System aus­ge­stat­te­te Auto in der Zeit von Mon­tag, 22.45 Uhr, bis Diens­tag, 8 Uhr, vor dem Wohn­haus des Fahr­zeug­hal­ters in der Hans-Zeh-Stra­ße im Kulm­ba­cher Stadt­teil Wei­her. Den Dieb­stahl sei­nes BMW bemerk­te der Besit­zer am Diens­tag­vor­mit­tag und ver­stän­dig­te dar­auf­hin die Poli­zei. Das Fahr­zeug hat einen Zeit­wert im hohen fünf­stel­li­gen Eurobe­reich.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und fragt:

Wer hat in der Zeit von Mon­tag, 22.45 Uhr, bis Diens­tag, 8 Uhr, im Bereich des Kulm­ba­cher Stadt­teils Wei­her ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge gese­hen?

Wem ist in der Nacht zum Diens­tag, oder auch spä­ter, der blaue BMW mit dem Kenn­zei­chen „KU-FJ 80“ auf­ge­fal­len?

Wer kann sonst Anga­ben machen, die im Zusam­men­hang mit dem Auto­dieb­stahl ste­hen könn­ten?

Hin­wei­se hier­zu nimmt die Kri­po Bay­reuth unter der Tel.-Nr. 0921–506‑0 ent­ge­gen.

Die ober­frän­ki­sche Poli­zei kann fol­gen­de Ver­hal­tens­hin­wei­se nur wie­der­ho­len: