Kulm­bachs Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann hat die Kul­tur­schu­le Göß­manns­reuth besucht – Pro­be­raum­zen­trum der Kulm­ba­cher Musi­ker­sze­ne. Ein­ge­la­den hat­te ihn der Ver­ein der Kul­tur­schu­le, der die Inter­es­sen der mehr als 30 Bands und Musik­pro­jek­te ver­tritt. Beim Ken­nen­lern­ter­min mach­te sich Leh­mann bei einem Rund­gang in den Räum­lich­kei­ten einen Ein­druck von der Gemein­schaft unter den Musi­kern, die sich in der ehe­ma­li­gen Grund­schu­le äußerst wohl­füh­len. Seit Beginn der 90er-Jah­re ist das Gebäu­de ein Zen­trum für Kulm­ba­cher Bands und Musik­be­gei­ster­te. Die Grup­pen pro­ben in guter Nach­bar­schaft mit dem Ver­ein der Modell­ei­sen­bahn­freun­de, der Blas­ka­pel­le Man­gers­reuth und der Thea­ter­grup­pe Busch­klop­fer, die hier Lager­räu­me hat.

„Für uns Musi­ker sind die Räu­me in der Kul­tur­schu­le Gold wert. Die Stadt Kulm­bach hat mit der Kul­tur­schu­le eine ein­zig­ar­ti­ge Ein­rich­tung in ihrem Reper­toire. Wir wer­den von vie­len Musi­kern aus der gan­zen Regi­on um unse­re Pro­be­raum­si­tua­ti­on benei­det“, sagt Andre­as Ell­ner, Vor­sit­zen­der des Ver­eins Kul­tur­schu­le Göß­manns­reuth e.V. In den Räu­men schrei­ben die Musi­ker ihre Songs, neh­men Alben auf, dre­hen Musik­vi­de­os, pro­ben natür­lich für neue Live-Sets und ver­an­stal­ten seit eini­ger Zeit auch ab und zu Kon­zer­te.

Coro­na hat aber lei­der auch den Kulm­ba­cher Musi­kern einen gehö­ri­gen Strich durch die Rech­nung gemacht. Die freie Zeit nutzt Ell­ner für den Umbau der klei­nen Büh­ne, auf der unter ande­rem Release­kon­zer­te für neue Alben der Bands statt­fin­den, sich New­co­mer prä­sen­tie­ren und auch schon der Band­con­test Rock in Ober­fran­ken (R.I.O.) des Bezirks statt­ge­fun­den hat. Bis wie­der Kon­zer­te statt­fin­den kön­nen, will der Ver­ein auch die Büh­nen­tech­nik erneu­ert haben.

„Es ist beein­druckend, mit wel­cher Dyna­mik die­se Ein­rich­tung betrie­ben wird. Die Musi­ker sind mit Lei­den­schaft und gro­ßer Freu­de bei der Sache, pfle­gen die Räum­lich­kei­ten und küm­mern sich um die Instand­hal­tung. Wir haben hier einen erhal­tens­wer­ten Bau­stein in Kulm­bachs Kul­tur­sze­ne und ein wich­ti­ges und her­aus­ra­gen­des Ange­bot für jun­ge Leu­te in der gan­zen Regi­on“, sag­te Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann.

Haus­mei­ster Ste­fan Stü­bin­ger – bereits sein Vater und sein Groß­va­ter waren Haus­mei­ster in der Schu­le – berich­te­te dem Ober­bür­ger­mei­ster vom bau­li­chen Zustand. Auch wenn es sich nicht um den neu­sten Stan­dard han­delt, sei der Zustand des Gebäu­des sehr gut. Die Stadt hat­te sich für eine Instand­set­zung ent­schie­den, als es 2014 in zwei Pro­be­räu­men gebrannt hat­te. Aus­lö­ser war damals ver­mut­lich die alte Nacht­spei­cher­hei­zung aus den 1960er Jah­ren. Die Inve­sti­ti­on in moder­ne Elek­tro­heiz­strah­ler habe sich voll und ganz aus­ge­zahlt, so Stü­bin­ger. Eine Sicht­wei­se, die der OB teil­te.