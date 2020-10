Mit Coro­na-Rot kommt auch Mas­ken­pflicht und Alko­hol­kon­sum­ver­bot auf stark fre­quen­tier­ten Plät­zen

Das Coro­na-Infek­ti­ons­ge­sche­hen in der Stadt Bam­berg hat sich wei­ter ver­schärft. Die Stadt hat den Warn­wert der 7‑Ta­ge-Inzi­denz von 50 Neu­in­fek­tio­nen pro 100.000 Ein­woh­ner über­schrit­ten, Ten­denz stei­gend. Somit steht die Baye­ri­sche Coro­na-Ampel des Gesund­heits­mi­ni­ste­ri­ums für das Stadt­ge­biet auf Rot.

Bei einer 7‑Tage Inzi­denz von über 50 gilt laut §§ 24 und 25 der 7. Baye­ri­schen Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung gilt eine gene­rel­le Mas­ken­pflicht sowie ein Alko­hol­kon­sum­ver­bot in der Zeit von 22 bis 6 Uhr auf stark fre­quen­tier­te Plät­ze und Stra­ßen. Die zustän­di­gen Kreisverwaltungs­behörden, wie die Stadt Bam­berg, legen die­se Plät­ze für ihre Kom­mu­ne in einer All­ge­mein­ver­fü­gung fest. Die Stadt Bam­berg hat daher für nach­fol­gen­de Plät­ze und Stra­ße, die auf der bei­lie­gen­den Kar­te gekenn­zeich­net sind, eine Mas­ken­pflicht und ein Alko­hol­kon­sum­ver­bot (22–6 Uhr) ver­fügt:

Ket­ten­brück­stra­ße

Ket­ten­brücke

Haupt­wach­stra­ße

Maxi­mi­li­ans­platz

Grü­ner Markt

Obst­markt

Obe­re Brücke

Karo­li­nen­stra­ße

Kle­ber­stra­ße

Vor­de­rer Gra­ben

Fleisch­stra­ße

Frau­en­stra­ße

Edel­stra­ße

Heu­markt

Holz­markt

Jesui­ten­stra­ße

Fisch­stra­ße

Mau­th­gas­se

Leber­gas­se

Austra­ße

Hasen­gas­se

An der Uni­ver­si­tät

Stangs­stra­ße

Pro­me­na­de­stra­ße

Rosen­gas­se

Franz-Lud­wig-Stra­ße (bis Ein­mün­dung Wil­ly-Les­sing-Stra­ße)

Keß­ler­stra­ße

An den Stadt­mau­ern

Hel­ler­stra­ße

Lan­ge Stra­ße

Am Kra­nen

Kapu­zi­ner­stra­ße

Unte­re Brücke

Kerns­gas­se

Domi­ni­ka­ner­stra­ße

Her­ren­stra­ße

Am Lein­ritt (bis zur Unter­füh­rung Mar­kus­brücke)

Unte­re Sand­stra­ße (ab Mar­kus- brücke bis Kreu­zung Eli­sa­be­then­stra­ße / Obe­re Sand­stra­ße / Am Lein­ritt)

Ver­bin­dungs­stra­ße zwi­schen Stra­ße Am Lein­ritt und Unte­re Sand­stra­ße Höhe Mar­kus­brücke

Eli­sa­be­then­stra­ße (zwi­schen Stra­ße Am Lein­ritt sowie Obere/​Untere Sand­stra­ße)

Ring­leins­gas­se

Kat­zen­berg

Kasern­stra­ße

Sand­bad

Obe­re Sand­stra­ße

Grün­hunds­brun­nen

Gey­ers­wörth­platz

Gey­ers­wörth­steg

Unte­re Mühl­brücke

Schran­ne

Lug­bank

Bischofs­mühl­brücke

Gey­ers­wörth­stra­ße (von Gey­ers­wörth­steg bis ein­schließ­lich Ende Rosen­gar­ten vor dem TKS)

Fuß­weg ent­lang Lud­wig-Donau-Main-Kanal bis TKS

Bruck­ner­steg

Haber­gas­se

Gene­rals­gas­se

Thea­ter­gas­sen

Prä­lat-Meix­ner-Platz

Zin­ken­wörth (bis Ein­mün­dung Stra­ße Schön­leins­platz Höhe Wider­stands-Mahn­mal)

Die Mas­ken­pflicht erstreckt sich auf den gesam­ten öffent­lich zugäng­li­chen Raum der bezeich­ne­ten Stra­ße, also ein­schließ­lich der Geh­stei­ge bis zu den Hauswänden.Entsprechende Schil­der wei­sen auf die Mas­ken­pflicht hin und wer­den in den näch­sten Tagen mon­tiert. Die Ver­fü­gung tritt mit Wir­kung ab Mitt­woch, 28.10.2020, in Kraft und gilt zunächst bis zum 09.11.2020.