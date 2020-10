Das Medi­en­zen­trum Bay­reuth bleibt in den Herbst­fe­ri­en von Mon­tag, 2. Novem­ber, bis Frei­tag, 6. Novem­ber, geschlos­sen. Der Down­load von Online­me­di­en ist jeder­zeit mög­lich, Bestel­lun­gen und Anfra­gen kön­nen jeder­zeit per Fax an 0921 251584 oder E‑Mail an verleih@​medienzentrum-​bayreuth.​de erfol­gen. Ab Mon­tag, 9. Novem­ber, ist das Medi­en­zen­trum zu den gewohn­ten Zei­ten wie­der geöff­net (Mon­tag bis Don­ners­tag von 8 bis 16 Uhr, Frei­tag von 8 bis 12 Uhr).