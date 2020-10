Weil die Coro­na-Infek­ti­ons­zah­len rasant stei­gen und die Coro­na-Ampel für Bam­berg Stadt auf „Rot“ gesprun­gen ist, soll die ge­plante Bür­ger­infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung „Jung­kreut“ digi­tal um­gesetzt wer­den. Im Mit­tel­punkt steht die bereits im Bau­se­nat dis­kutierte Sicher­stel­lung der Trink­was­ser­ver­sor­gung der Stadt Bam­berg. Dazu Ober­bür­ger­mei­ster Star­ke: „Präsenzveranstal­tungen sind in die­ser Grö­ßen­ord­nung der­zeit lei­der nicht mög­lich, wir wol­len aber über Jung­kreut spre­chen und hier vor allem zur Trink­was­ser­ver­sor­gung infor­mie­ren.“

Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de klet­ter­te der 7‑Tage Coro­na-Inzi­denz­wert für die Stadt Bam­berg und für den Land­kreis auf Wer­te über 50. Damit gilt Stu­fe „Rot“ auf der Coro­na-Ampel. Vor die­sem Hin­ter­grund muss die geplan­te Bür­ger­infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung am 29. Okto­ber 2020 in Gaustadt/​Jungkreut vor Ort abge­sagt wer­den. Statt­des­sen haben Bür­ge­rin­nen und Bür­ger die Mög­lich­keit, bis Sonn­tag, 8. Novem­ber 2020, per Mail an buergerbeteiligung@​stadt.​bamberg.​de Fra­gen zum Rah­men­plan Jung­kreut und zur Siche­rung der Trink­was­ser­ver­sor­gung ein­zu­rei­chen. Die­se wer­den dann per Video von Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke per­sön­lich beant­wor­tet. Die­ses Video wird am Mon­tag, 16. Novem­ber 2020, 17 Uhr ver­öf­fent­licht. Es wird online auf dem You­Tube-Kanal der Stadt Bam­berg dau­er­haft abzu­ru­fen sein https://​www​.you​tube​.com/​u​s​e​r​/​S​t​a​d​t​B​a​m​b​erg und auf den Social-Media-Kanä­len der Stadt Bam­berg bei Face­book und Insta­gram gezeigt.

Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke betont: „Die Entschei­dung ist uns nicht leicht gefal­len. Wir wol­len unbe­dingt den Bür­ger­dia­log füh­ren und uns vor allem den Fra­gen der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger stel­len. Gleich­zei­tig möch­ten wir nie­man­den gefähr­den. Des­halb haben wir uns ent­schie­den die Ver­an­stal­tung vor Ort abzu­sa­gen und die digi­ta­le Alter­na­ti­ve anzu­bie­ten. Im Bau­se­nat hat kürz­lich ein unab­hän­gi­ger Gut­ach­ter über die Bedeu­tung der Brun­nen­an­la­ge im Jung­kreut berich­tet. Auf die­ser Grund­la­ge soll der Dia­log mit der Bür­ger­schaft rea­li­siert wer­den. Danach soll es einen Beschluss im Bau­se­nat geben, um über eine mög­li­che Bebau­ung der Flä­che zu befin­den.“