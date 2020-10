Die Coro­na-Tests in der katho­li­schen Kin­der­ta­ges­stät­te St. Mari­en in Hof sind nega­tiv aus­ge­fal­len. Am Frei­tag war bekannt gewor­den, dass ein Kind einer Kin­der­gar­ten­grup­pe posi­tiv auf das Virus gete­stet wur­de.

Trotz der nega­ti­ven Test­ergeb­nis­se müs­sen sich alle engen Kon­takt­per­so­nen einer zwei­wö­chi­gen Qua­ran­tä­ne unter­zie­hen.