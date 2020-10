Erste Bezirks­ta­gung im Online-For­mat war gro­ßer Erfolg

Am gest­ri­gen Sams­tag, den 24.10.2020 ver­an­stal­te­te die DLRG Bezirk Mit­tel­fran­ken ihre sat­zungs­ge­mä­ße Bezirks­ta­gung, dies­mal auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie erst­ma­lig als Online-Tagung.

Auf­grund der stei­gen­den Infek­ti­ons­zah­len der letz­ten Tage mit dem neu­ar­ti­gen Coro­na-Virus ent­schloss sich die bis­he­ri­ge Vor­stand­schaft dazu, die Bezirks­ta­gung vom eigent­li­chen Aus­tra­gungs­ort in Schein­feld kurz­fri­stig in eine Online-Tagung umzu­wan­deln.

Trotz gerin­ger Vor­be­rei­tungs­zeit ist es gelun­gen, eine erfolg­rei­che Tagung mit Ver­tre­tungs­mög­lich­kei­ten für 88 Dele­gier­te aus allen 17 mit­tel­frän­ki­schen DLRG-Glie­de­run­gen sowie die Ver­tre­ter der DLRG Bay­ern zu schaf­fen und eine Erfolg­rei­che Tagung trotz Abwe­sen­heit mit der Erpro­bung neu­er Medi­en­ka­nä­le durch­zu­füh­ren.

Der Prä­si­dent der DLRG Bay­ern Ingo Flech­sen­har brach­te dies sehr tref­fend zum Aus­druck: „Emo­tio­nal feh­len uns die phy­si­schen Kon­tak­te, aber wir müs­sen alles tun, um unse­re Mit­glie­der zu errei­chen und zu hal­ten. Es zeich­net die DLRG Bezirk Mit­tel­fran­ken aus, dass ihr in vie­len Punk­te Vor­rei­ter seid und hier­für über­brin­ge ich euch mei­ne Hoch­ach­tung.“

Auch der bis­he­ri­ge und neue Vor­sit­zen­de Stef­fen Mer­gen­tha­ler bezeich­ne­te die DLRG Bezirk Mit­tel­fran­ken als kri­ti­schen aber ver­läss­li­chen Part­ner der DLRG Bay­ern und brach­te zum Aus­druck, dass das Fun­da­ment für die Arbeit des Bezir­kes die Lei­stun­gen sind, wel­che in den Glie­de­run­gen erbracht wer­den und spricht hier­für sei­nen Dank aus. Dies wur­de in Form zahl­rei­cher Ehrun­gen hono­riert, beson­ders her­vor­he­ben möch­ten wir die Ehrung mit der Höch­ste Aus­zeich­nung, das Ver­dienst­ab­zei­chen in Gold mit Bril­lant für Herr Wal­ter Schießl (Vor­sit­zen­der DLRG Wil­herms­dorf) und Herr Det­lef Lang­hardt (stellv. Vor­sit­zen­der DLRG Bezirk Mit­tel­fran­ken und Vor­sit­zen­der DLRG Zirn­dorf).

Bei den anschlie­ßen­den Neu­wah­len, wel­che eben­falls aus­schließ­lich Online durch­ge­führt wur­de, konn­te sich der bis­he­ri­ge Vor­sit­zen­de Stef­fen Mer­gen­tha­ler sowie sei­ne drei Stell­ver­tre­ter erneut im Amt bestä­ti­gen. Im Res­sort der Tech­ni­schen Lei­tung, Schatz­mei­ster sowie Medi­zin gab es eini­ge Ver­än­de­run­gen, unter ande­rem konn­ten hier jun­ge und dyna­mi­sche Nach­wuchs­mit­glie­der zur Mit­ar­beit im Bezirks­vor­stand gewon­nen wer­den.

Die nach­fol­gen­den Berich­te aus den Glie­de­run­gen fie­len sehr ernüch­ternd aus: nach wie vor fin­det in fast allen Glie­de­run­gen ein sehr ein­ge­schränk­ter Trai­nings­be­trieb statt, Kurs- und Aus­bil­dungs­be­trieb fin­det gar nicht statt. Dar­über hin­aus ver­zeich­nen unse­re mit­tel­frän­ki­schen DLRG-Glie­de­run­gen seit Jah­res­be­ginn einen mas­si­ven Mit­glie­der­schwund, wel­che auch finan­zi­el­le Pro­ble­me nach sich zieht. Die zurück­lie­gen­de Wach­sai­son im Som­mer war hin­ge­gen ein gro­ßer Erfolg und unse­re Was­ser­ret­ter hat­ten eini­ges zu tun.

Die ursprüng­lich gela­de­nen Poli­ti­ker, Bür­ger­mei­ster sowie der Land­rat aus den Schein­feld umlie­gen­den Land­krei­sen muss­ten auf­grund des Online-For­ma­tes lei­der wie­der aus­ge­la­den wer­den. Die vor­ge­se­he­nen Ehrun­gen wer­den zeit­nah im Rah­men einer Bür­ger­mei­ster­dienst­ver­samm­lung durch unse­ren Vor­sit­zen­den Herr Stef­fen Mer­gen­tha­ler über­reicht.

Zusam­men­fas­send lässt sich auf eine erfolg­rei­che Tagung mit beson­de­ren Her­aus­for­de­run­gen zurück­blicken. Die neu gewähl­te Vor­stand­schaft bedankt sich für das Ver­trau­en und blickt zuver­sicht­lich in die unge­wiss, fol­gen­den Zei­ten.

Über die DLRG in Mit­tel­fran­ken

Der Bezirks­ver­band Mit­tel­fran­ken ver­tritt alle 17 mit­tel­frän­ki­schen DLRG Glie­de­run­gen bei der Bezirks­re­gie­rung Mit­tel­fran­ken und beim DLRG LV Bay­ern. Neben der Ver­tre­tungs- und Ver­wal­tungs­auf­ga­be küm­mert er sich eben­falls um Aus­bil­dun­gen, wel­che nicht in ein­zel­nen Orts­ver­bän­den statt­fin­den kön­nen.

