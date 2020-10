Land­kreis Hof – Poli­zei­prä­si­di­um Ober­fran­ken

Ein­bruch in Hand­werks­be­trieb

ZELL IM FICH­TEL­GE­BIR­GE, LKR. HOF. Bis­lang unbe­kann­te Täter stie­gen in der Nacht zum Frei­tag in das Gebäu­de einer Fen­ster­bau­fir­ma ein. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht Zeu­gen.

Nach bis­he­ri­gen Erkennt­nis­sen gelang­ten die Ein­bre­cher in der Zeit von Don­ners­tag­abend, 18 Uhr, bis Frei­tag­mor­gen, 5.45 Uhr, über eine gewalt­sam geöff­ne­te Tür in das Gebäu­de der Fir­ma in der Rei­ners­reu­ther Stra­ße. Dort beschä­dig­ten sie wei­te­re Türen, um sich Zutritt zu den Büro­räu­men des Hand­werks­be­trie­bes zu ver­schaf­fen. Die bis­lang Unbe­kann­ten ver­wü­ste­ten sämt­li­che Räum­lich­kei­ten und durch­wühl­ten die­se nach Wert­sa­chen. Mit Bar­geld in Höhe eines mitt­le­ren, vier­stel­li­gen Euro­be­tra­ges flüch­te­ten die Täter und hin­ter­lie­ßen einen Sach­scha­den von etwa 30.000 Euro.

Zeu­gen, die von Don­ners­tag­abend bis Frei­tag­mor­gen ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen in der Rei­ners­reu­ther Stra­ße gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Kri­po Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 in Ver­bin­dung zu set­zen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach

Gemein­schäd­li­che Sach­be­schä­di­gung durch Schmie­re­rei­en

Kro­nach (Stadt) – In der Nacht von Don­ners­tag, 22.10., auf Frei­tag, 23.10.20, beschmier­ten bzw. besprüh­ten Unbe­kann­te im Innen­stadt­ge­biet von Kro­nach meh­re­re ver­schie­de­ne Ört­lich­kei­ten und Objek­te mit Spray­do­sen­far­be. Es wur­den u. a. Haus­fas­sa­den, der „Ples­si­turm“, die „Geschichts­pro­me­na­de“ sowie Skulp­tu­ren, Bäu­me und Bän­ke auf dem ehe­ma­li­gen Gelän­de der Lan­des­gar­ten­schau ange­gan­gen. Sach­dien­li­che Hin­wei­se auf den oder die Täter erbit­tet die Poli­zei Kro­nach unter Tel.: 09261 / 503–0

Ver­kehrs­un­fall

Hum­men­dorf (Lkrs. Kro­nach) – Am Frei­tag­abend, 23.10.20, gegen 18:55 Uhr, befuhr ein 25-jäh­ri­ger Auto­fah­rer die Joh.-Gg.-Herzog-Straße in Hum­men­dorf. Plötz­lich rann­te ein 4‑jähriges Mäd­chen über die Stra­ße. Der Pkw kam nicht mehr recht­zei­tig zum Ste­hen und erfass­te das Kind. Das Mäd­chen erlitt dadurch Prel­lun­gen. Um schwe­rer wie­gen­de Ver­let­zun­gen aus­zu­schlie­ßen, wur­de das Kind vom Ret­tungs­dienst in die Kin­der­kli­nik nach Coburg zu wei­te­ren Unter­su­chung ver­bracht.