In der Gemein­schafts­un­ter­kunft in Nai­la sind neun wei­te­re Coro­na-Fäl­le bekannt gewor­den. Dabei han­delt es sich um acht Bewoh­ner sowie den Haus­mei­ster der Unter­kunft. Sie gal­ten als Kon­takt­per­so­nen zum dem am Mitt­woch posi­tiv gete­ste­ten Bewoh­ner. Bei den erfolg­ten Testun­gen in der Unter­kunft han­delt es sich um eine erste Test­rei­he. In der Ein­rich­tung soll wie­der­holt gete­stet wer­den.

Auch in einem Senio­ren­wohn­heim im Land­kreis sind wei­te­re posi­ti­ve Fäl­le auf­ge­tre­ten. Neben dem am Mitt­woch posi­tiv gete­ste­ten Bewoh­ner, konn­ten im Rah­men der Testung der betrof­fe­nen Ein­heit drei Coro­na-posi­ti­ve Pfle­ge­kräf­te ermit­telt wer­den. Im gesam­te Senio­ren­wohn­heim wird es nun wei­te­re eng­ma­schi­ge Testun­gen der Bewoh­ner und Pfle­ge­kräf­te geben.

Die neu­en Fäl­le, sowohl in der Gemein­schafts­un­ter­kunft als auch im Senio­ren­wohn­heim, sind in den heu­te ver­öf­fent­lich­ten Fall­zah­len bereits ent­hal­ten.