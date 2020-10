Noch bis 30.11.2020 kann man an der Umfra­ge zum ADFC-Fahr­rad­kli­ma-Test 2020 teil­neh­men. Der All­ge­mei­ne Deut­sche Fahr­rad-Club ruft gemein­sam mit dem Bun­des­ver­kehrs­mi­ni­ste­ri­um mit die­sem Test wie­der bun­des­weit Rad­fah­re­rin­nen und Rad­fah­rer dazu auf, die Fahr­rad­freund­lich­keit von Städ­ten und Gemein­den zu bewer­ten. Der ADFC-Fahr­rad­kli­ma-Test ist die größ­te Befra­gung zum Rad­fahr­kli­ma welt­weit und fin­det in die­sem Jahr zum neun­ten Mal statt.

Der Test soll hel­fen, Stär­ken und Schwä­chen der Rad­ver­kehrs­för­de­rung zu erken­nen. Im Jahr 2020 ist dar­über hin­aus das Rad­fah­ren in Zei­ten von Coro­na ein wei­te­rer Schwer­punkt des Fra­gen­ka­ta­logs. „Der Rad­ver­kehrs­an­teil hat gera­de in der Stadt Bam­berg sicher noch­mal deut­lich zuge­nom­men, da in der Coro­na-Pan­de­mie sehr vie­le Men­schen aufs Rad umge­stie­gen sind, man wird sehen, ob sich auch für die­se Neu­auf­stei­ger das Rad­fah­ren sicher anfühlt“ so Inge Buhl vom ADFC Bam­berg und ruft auch gera­de die­se Men­schen auf, am Test teil­zu­neh­men. Auch der Ver­kehrs­club Deutsch­land unter­stützt den Fahr­rad­kli­ma­test “Rad­fah­ren ist ein wirk­sa­mer Bei­trag zum Kli­ma­schutz und muss gera­de in Zei­ten klam­mer Kas­sen geför­dert wer­den, ist dies doch deut­lich gün­sti­ger als wei­ter Ver­kehrs­we­ge für den Auto­ver­kehr aus­zu­bau­en. Gut, dass der ADFC auch nach­fragt, wie es um den Fahr­rad­kli­ma­schutz steht.“ so Andre­as Irmisch vom VCD.

Um ein mög­lichst gutes Bild zu bekom­men, ist es wich­tig, dass sich vie­le Men­schen ein paar Minu­ten Zeit neh­men, um den 27 Fra­gen umfas­sen­den Bewer­tungs­bo­gen aus­zu­fül­len. Das ist vor­zugs­wei­se im Inter­net unter https://​fahr​rad​kli​ma​-test​.adfc​.de/ mög­lich, alter­na­tiv aber auch her­kömm­lich auf Papier. Und man darf auch für meh­re­re Kom­mu­nen abstim­men, wenn man dort zur Fahr­rad­freund­lich­keit etwas aus­sa­gen kann.

Wäh­rend die Stadt Bam­berg seit Jah­ren in der im zwei­jäh­ri­gen Tur­nus statt­fin­den­den Befra­gung dabei war, kom­men klei­ne­re Kom­mu­nen eher sel­ten in die Wer­tung der nach Ein­woh­ner­stär­ke gestaf­fel­ten Orts­li­sten. Hall­stadt war bis­her die ein­zi­ge Kom­mu­ne im Land­kreis Bam­berg, die bei den letz­ten bei­den Befra­gun­gen genü­gend Stim­men für das Quo­rum des Fahr­rad­kli­ma­tests bekam. Aktu­ell haben neben Hall­stadt auch Ste­gau­rach und Hirschaid gute Chan­cen in die Wer­tung zu kom­men, des­halb ruft der ADFC aus­drück­lich dazu auf, auch klei­ne­re Städ­te und Gemein­den zu bewer­ten.

Und für das gern als “Fahr­rad­stadt” titu­lier­te Bam­berg wird es inter­es­sant, wie sich die Noten der Ein­zel­fra­gen im Ver­gleich zu den vor­he­ri­gen Umfra­gen (2018 Gesamt­no­te 3,9) ver­än­dern. Damit bekom­men Poli­tik und Ver­wal­tung eine direk­te Rück­mel­dung der Men­schen vor Ort. Kom­men die Maß­nah­men, die die Kom­mu­ne für den Rad­ver­kehr bereits umge­setzt hat, bei den Rad­fah­ren­den als wert­vol­le Ver­bes­se­rung auch an? Und wie steht es kon­kret um die zuletzt in den Medi­en etwas hoch­ko­chen­den Mel­dun­gen zu Kon­flik­ten zwi­schen Rad­fah­ren­den und Men­schen, die zu Fuß unter­wegs sind?

Auch auf Face­book und Twit­ter

Neu­ig­kei­ten zum Fahr­rad­kli­ma-Test postet der ADFC unter dem Hash­tag #fkt20. Rad­be­gei­ster­te wer­den gebe­ten, die Infor­ma­tio­nen wei­ter zu ver­brei­ten. Der Test wird umso aus­sa­ge­kräf­ti­ger, je mehr Men­schen mit­ma­chen.

Wei­te­re Infos

Die Bam­ber­ger Ergeb­nis­se der letz­ten Jah­re im Ver­gleich

Hier gehts zum Fahr­rad­kli­ma-Test 2020

Elke Pap­pen­schel­ler

Mit­glied im Vor­stand des ADFC-Kreis­ver­band Bam­berg e.V.